خطة الأكل الصحي للتخلص من الوزن الزائد بطريقة بسيطة.. فواكه وخضروات وزبادي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديدون من مشكلات السمنة والوزن الزائد، إذ يزيدان من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، خاصة إذا كانت الحمية الغذائية الخاصة بك خاطئة وغير صحية، فتزيد من مخاطر الأمر، وعادًة يبدأ الإصلاح من النظام الغذائي، إذ إنه يتحكم في في إنقاص الوزن وصحة الجسم.

ويستعرض «هُن» في السطور التالية، خطة الأكل الصحي، لإنقاص الوزن بشكل صحي، وفقا لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc.

خطة الأكل الصحي

عليكِ التركيز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والحليب ومنتجات الألبان منزوعة الدسم أو قليلة الدسم.

يجب أن يحتوى نظامك الغذائي على الأطعمة البروتينية، مثل المأكولات البحرية واللحوم والدواجن الخالية من الدهون والبيض والبقوليات، ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور.

تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات المضافة والصوديوم والدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول.

الاعتماد على الأكلات التي تحتوي على السعرات الحرارية المنخفضة.

إضافة الفلفل أو البروكلي أو البصل المجمد لأكلاتك الرئيسية.

أضف الخضروات الورقية الداكنة.

تناول الأكلات المليئة بالفيتامينات والألياف والمعادن.

قلل من تناول الأكلات السريعة، لتكون مرة واحدة في الأسبوع أو مرة في الشهر.

تناول كميات أقل من تلك الأطعمة، خاصة الغنية بالسعرات الحرارية أو الدهون أو السكريات المضافة. .

استخدم مكونات منخفضة السعرات الحرارية أو قم بإعداد الطعام بشكل مختلف.

الفواكهة

- تعد الفواكه الطازجة أو المجمدة أو المعلبة خيارات رائعة.

- حاول أن يحتوي يومك على الفواكه مثل التفاح والموز مثل المانجو والأناناس أو فاكهة الكيوي.

- جرب الأنواع المجمدة أو المعلبة أو المجففة، ولكن اختر أصناف الفاكهة المعلبة المعبأة في الماء أو في العصير الخاص بها.

الخضروات

- عليك إضافة مجموعة متنوعة من الخضروات المشوية أو المطهوة على البخار مع الأعشاب.

- في حالة تناول الخضروات المعلبة، ابحث عن الخضروات المعلبة بدون إضافة الملح أو الزبدة أو الصلصات أو الكريمة.

- جرب خضروات جديدة كل أسبوع.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

بالإضافة إلى الحليب الخالي من الدسم وقليل الدسم ، ضع في اعتبارك الزبادي قليل الدسم والخالي من الدسم بدون سكريات مضافة.

اللحوم

إذا كنت تفضل الأسماك والبانية المقلي في الزيت، يمكن استبدالهما بوصفات مشوية أو على البخار.

- ابحث عن وصفات باللحوم تحتوي على سعرات حرارية أقل.