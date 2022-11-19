الامارات | عزيزي الرجل هل تذكرك أحد اليوم؟.. كل عام وأنت بخير

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عزيزي الرجل هل تذكرك أحد اليوم؟.. كل عام وأنت بخير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل العالم اليوم السبت باليوم العالمي للرجل، وهو يوم خاص بالرجل يحتفل به في 19 نوفمبر من كل عام.
وكانت البداية في عام 1999 في ترينيداد وتوباغو، ثم توالى الاحتفال بذلك اليوم فى السنوات التالية من جانب المزيد من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا والصين وألمانيا وبريطانيا ودول عربية عدة.
ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للرجل - وفق ما حددته اللجنة المنظمة - إلى معالجة قضايا الشباب والكبار، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة في الأرض، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App