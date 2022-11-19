طرق لزيادة مناعة الأطفال.. «خلي بالك من عدد ساعات نومه ونظام أكله»

القاهرة - سمر حسين - ماما

في فترة انتشار الفيروسات بين الأطفال تبحث الأمهات عن طرق زيادة مناعة الأطفال التي تكمن في التغذية السليمة للطفل والحرص على نوع الطعام الذي يتناوله، ولزيادة مناعة طفلك أيضًا إذا كان رضيعًا يجب تعريضه لأشعة الشمس التي تمده بفيتامين سي، ومع الكبر تدريجيًا احرصي على دخول الخضروات الورقية في نظامه الغذائي، فضلا عن الفواكه مثل الرمان والبرتقال.

في التقرير التالي يستعرض «هن» طرق لزيادة مناعة الأطفال وفقًا لموقع «Clevelandclinic»

طرق لزيادة مناعة الأطفال

لزيادة مناعة طفلك، توجد عدة طرق تتوقف على عمره، على سبيل المثال طرق زيادة مناعة الأطفال الرضع تختلف عن طرق زيادة الأطفال في الأعمار الأخرى المختلفة، الطريقة الأمنة والأهم لزيادة مناعة الطفل الرضيع الرضاعة الطبيعية، وأظهرت بعض الدراسات أن الرضاعة الطبيعية في الستة الأشهر الأولى بعد الولادة تلعب دورًا كبيرًا في تقوية مناعة الأطفال، ويرجع السبب إلى احتواء حليب الأم على أجسام مضادة، تجعلهم أقل عرضة للإصابة ببعض الأمراض، مثل التهاب السحايا والحساسية والتهاب المسالك البولية ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.

الطريقة الثانية لزيادة مناعة الطفل هي التطعيمات، إذ يجب على الأم الاهتمام بجدول التطعيمات الإجبارية الضرورية للرضيع بعد الولادة، لحمايته من الإصابة ببعض الأمراض، مثل الحصبة وغيرها من الأمراض الفيروسية.

ثالثًا النوم الجيد

يعد النوم الجيد من أهم الطرق لزيادة مناعة الطفل، من الضروري أن يحصل على قسط كافٍ من النوم يوميًا، بما يتناسب مع عمره، وذلك لأن قلة النوم تقلل قدرة الجسم على إنتاج السيتوكينات، وهي بروتينات مسئولة عن مكافحة العدوى وتقليل الالتهابات، أما الساعات المحددة لنوم الطفل فهي كالآتي:

- بعد الولادة حتى عمر 3 أشهر: 14 - 17 ساعة.

- بعد عام حتى ينام الطفل من 11 - 14 ساعة.

- من 3 -إلى 5 سنوات ينام من 10 - 13 ساعة.

- من 6 - 12 عامًا: 9 - 12 ساعة.

- من 13 - 18 عامًا: 8 - 10 ساعات.

طريقة زيادة مناعة الطفل بالفواكه والخضروات

بعدما يبدأ الطفل في الاعتماد على الطعام يجب أن تحرصي على الوجبات التي يتناولها، فالغذاء أيضًا يلعب دورًا في زيادة مناعة الأطفال، يجب أن يتناول الفواكه منها الرمان خاصة في فترة الشتاء لأنه يعمل على تقوية المناعة، كما يجب أن يتناول الخضروات الورقية أيضًا.

وفي حوار سابق لـ«هن»، قالت الدكتورة عاليا صلاح، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، يجب أن يتناول الأطفال الخضروات الورقية لأنها تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، لاحتوائها على فيتامين ج، الحديد وحمض الفوليك، وتعد السبانخ والبروكلي من أهم الخضروات الورقية التي يُنصح بتناولها، بالإضافة لذلك يمكنهم تناول عصير الرمان والبنجر لأنه يقوي الجهاز المناعي بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.