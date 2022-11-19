الامارات | لمرضى السكري.. أعراض في القدم تدق ناقوس الخطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الباطنة الألمان بأن متلازمة القدم السكري تعد واحدة من أخطر المضاعفات طويلة الأمد لداء السكري؛ إذ قد تتسبب في عواقب وخيمة.

وأضافت الرابطة أن متلازمة القدم السكري تحدث بسبب اضطرابات الدورة الدموية في القدم وتلف الأوعية الدموية وتلف الأعصاب بالقدم.

وتشمل الأعراض أيضاً الخدر في القدم والساق والأصابع ووخز وحرقان في القدم وجفاف جلد القدم واحمرار القدم والشعور بألم وشد بالقدم ووجود نقاط ضغط وتشققات بالقدم، بالإضافة إلى تدهور التئام الجروح.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يهدف إلى علاج جروح القدم وعلاج أمراض الأوعية الدموية المصاحبة.

وعلى مريض السكري الوقاية من متلازمة القدم السكري من خلال اتباع التدابير التالية:

- ضبط نسبة السكر في الدم وكذلك ضبط قيم دم أخرى مثل قيم الدهون في الدم (الكوليسترول) وضغط الدم

- غسل القدمين يومياً بغسول منظف معتدل وتجفيفهما جيدا، مع مراعاة وضع كريم دهني على القدمين للحفاظ على نضارة البشرة ومنعها من الجفاف

- ارتداء أحذية مريحة، لاسيما الخاصة بمرضى السكري، مع ارتداء الجوارب، التي تحتوي على نسبة عالية من القطن.

- فحص القدم بانتظام لاكتشاف أي تشققات أو جروح في الوقت المناسب.

- الإقلاع عن التدخين؛ لأنه يضعف وظيفة الأوعية الدموية والدورة الدموية في القدمين والساقين.