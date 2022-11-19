الامارات | عجوز صيني يعيش برصاصة في عنقه منذ حوالي 80 عاماً ولا يتذكرها من آي حرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف أحد قدامى المحاربين الصينيين البالغ من العمر 95 عامًا، مؤخرًا، أنه كان يعيش لما يقرب من 80 عاماً برصاصة في رقبته.

وتعرض الرجل الصيني «زاهو هي» للسقوط من شرفة منزله في شاندونج بالصين ولم يشعر بأي ألم، ولكن بعد فترة، بدأ المحارب القديم في الحرب العالمية الثانية يشعر بألم بسيط في رقبته، لذلك قرر ابنه نقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي.

وبعد سماع الأطباء خبر سقوطه، أوصى الأطباء بإجراء أشعة سينية للتأكد من عدم تعرضه لأضرار جسيمة في رقبته لكن الأشعة السينية كشفت عن جسم غريب في رقبة الرجل، والذي تم تشخيصه لاحقًا على أنه رصاصة قديمة.

وأخبر الرجل البالغ من العمر 95 عامًا الأطباء أنه انضم إلى الجيش الصيني في سن المراهقة وخاض حربين ضد الغزاة اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية (1931-1945) وعلى جانب كوريا الشمالية أثناء الحرب الكورية ( 1950-1953) وأصيب بجروح متعددة خلال فترة خدمته في الجيش ، لكنه لم يتذكر أي شيء عن إصابته برصاصة في رقبته.

ويقول "زاهو هي" نفسه أنه (يتوقع) أن الرصاصة كانت في رقبته منذ عام 1944، عندما أصيب أثناء عبوره النهر وأن الرصاصة اخترقت الجانب الأيسر من أنفه وثقبت فكه العلوي وخرجت من أسنانه قبل أن تستقر في رقبته. فيما قال وانج، صهر الرجل، إنه أصيب أثناء حمل رفيقه الجريح عبر نهر خلال إحدى المعارك وأن هناك شظايا ما زالت في أجزاء أخرى من جسده.

وبعد فحص الأشعة السينية ، أخبر الأطباء "زاهو هي" وعائلته أن الرصاصة كانت قريبة من بعض الأوعية الدموية الرئيسية وأنه نظرًا لأنها لم تسبب له أي مشاكل ، فمن الأفضل تركها وافق المحارب القديم.

قال زاهو هي: "لقد كنت بصحة جيدة طوال هذه السنوات ، لذا لا يوجد سبب لتغيير الأمور الآن".