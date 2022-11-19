الامارات | سيدة بريطانية تكسب آلاف الدولارات من بيع "القمامة" في "سوق فيسبوك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاعت سيدة بريطانية كسب آلاف الدولارات بواسطة بيع قمامة الحي عبر سوق موقع فيسبوك.

ووفقاً لموقع “إنسايدر” البريطاني، بدأ الأمر في يناير 2020، عندما كانت سارة سكوت عائدة للمنزل فشاهدت قمامة الجيران متراكمة أمام الصناديق وفيها الكثير من الأثاث.

قررت سارة أن تأخذ القمامة بما في ذلك طاولة قهوة وخزانة كتب وجزازة عشب مكسورة، وفي غضون 48 ساعة، باعت كل شيء على سوق فيسبوك، وهو قسم من موقع التواصل الاجتماعي يمكن للمستخدمين شراء وبيع البضائع، من وإلى الأشخاص في منطقتهم المحلية.

وحتى الآن في عام 2022، حققت سارة البالغة من العمر 27 عاماً مبلغاً إضافياً قدره 37 ألف دولار بفضل بيع القمامة.

وقالت سارة إنها تعمل بدوام كامل كمستشار تسويق رقمي لشركة FedEx وتحقق أرباحاً تقل قليلاً عن 90 ألف دولار سنوياً، كما أنها تقضي 5 ساعات فقط في الأسبوع في عملها الجانبي من بيع القمامة.

وأوضحت سارة أنها تقسّم وقتها كالآتي: 3 ساعات للقيادة والتقاط الأشياء وساعتين للتنظيم والتصوير وإدراج العناصر عبر الإنترنت.