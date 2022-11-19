مصمم لبناني يطلق مجموعة من الملابس الرياضية احتفالا بكأس العالم 2022

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة من الملابس الرياضية مستوحاة من عشق الساحرة المستديرة أطلقها المصمم اللبناني الشهير طوني ورد، في الأيام القليلة الماضية، وذلك احتفالًا بكأس العالم 2022 في قطر، والذي ستنطلق أولى فعالياته في الساعات القليلة القادمة.

وقرر المصمم اللبناني أن تكون أرباح تلك المجموعة المميزة التي صممها بطابع رياضي لأول مرة في تاريخه، لصالح المشاريع الخيرية في لبنان، وفقًا لموقع «العربية» والصفحة الرسمية للمصمم طوني ورد على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ملابس رياضية لكأس العالم

«الحب والعاطفة لدى كانا سبباً في تصميم تلك المجموعة» بتلك الكلمات عبر المصمم اللبناني طوني ورد عن حبه للرياضة الذي جعله يستوحي منها مجموعة من الملابس الرياضية الفاخرة بألوان مبهجة، احتفالاً بكأس العالم قطر 2022.

وتضم المجموعة أشكالًا مميزة من التصاميم النسائية والرجالية ذات الطابع الرياضي تحت عنوان «Hoodies Couture» وهي التجربة الأولى للمصمم اللبناني في مجال تقديم تصاميم ذات طابع كاجوال وبعيدة عن طراز الأزياء الراقية وأثواب الزفاف التي اعتاد على تقديمها.

ألوان مجموعة طوني ورد الرياضية

أما عن المجموعة التي صممها طوني ورد في إطار الاحتفالات بكأس العالم 2022، قدم من خلالها رؤيته الخاصة للأزياء الرياضية بأسلوب راقٍ وبسيط معتمداً في تنفيذها على ألوان محايدة هي الأسود، والأبيض، والرمادي مع ظهور الأزرق والأحمر، اعتمد فيها على التصميم الدائري لكرة القدم الحاضر الأبرز في هذه المجموعة، حيث تكرّر ظهور الساحرة المستديرة على سترات الهوديز التي تمّ تنسيقها مع سراويل رياضية قطنية في الإطلالات الرجالية

أما بالنسبة للإطلالات النسائيّة، تم تنسيق السترات الرياضة مع ليجينج من الدانتيل أو تنانير طويلة من التول تزينت أطرافها بالكرات المونوكرومية، وظهرت هذه الكرات أيضاً على مجموعة من القبعات ذات الطابع الكاجوال رافقت الأزياء.

وقد أعلنت دار«Tony Ward»، أن عائدات مبيعات هذه المجموعة سوف تذهب إلى قرى الأطفال «SOS»، في لبنان التي تدعم الأطفال والشباب المحرومين من رعاية الوالدين أو المعرضين لخطر فقدانهما.