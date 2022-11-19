تحذير من 5 مواد في مستحضرات التجميل.. ابتعدي عنهم فورا

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لايمكن لعدد كبير من الفتيات التخلي عن مستحضرات التجميل، حتى وإن كانت غير محترفة، فلابد أن تقتنيها لاستخدامها حتى وإن كان بشكل غير مستمرة، لتحديد ملامحهن، وإبراز جمالهن.

وعلى الرغم من هذا، إلا أن مستحضرات التجميل قد تحتوي على المواد الكيميائية التي تسبب مشاكل بالغة، كالتسبب في ظهور البثور، والحساسية الشديدة وغيرها من المشكلات الجلدية بسبب بعض المكونات التي تُصنع منها.

احذري 5 مواد في مستحضرات التجميل

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 5 مكونات إذا وجدتهم في مستحضرات التجميل ابتعد فورًا، وفقًا لما ذكره موقع «boldsky» الهندي.

1. البارابين

ليس هناك شك في أن مادة البارابين هي عدو عام، حيث يمكن أن تتداخل مع هرمون الاستروجين، وتم ربطها بسرطان الثدي والجلد

2. الرصاص

بما أن الرصاص معدن طبيعي، فهو مكون شائع في مستحضرات التجميل، ولكن الحد الأقصى لمحتوى الرصاص المسموح به في مستحضرات التجميل هو عشرة أجزاء في المليون، لكن بعض العلامات التجارية تتجاوز ذلك، وذلك عندما تظهر المشكلةن فغالبًا ما تحتوي منتجات العيون التقليدية مثل الكحل على أكثر من 70 في المائة من الرصاص ، كما هو الحال بالنسبة لمستحضرات التجميل التقليدية، مثل أحمر الشفاه، ففي هذه الحالة يمكن أن تسبب أعراض تسمم تبدو في البداية غير ضارة ، مثل التعب أو التهيج.

3. الفورمالديهايد

الفورمالديهايد يستخدم للوقاية من الالتهابات البكتيرية وزيادة عمر المكياج، ومع ذلك ، يُعرف أيضًا باسم مادة مسرطنة ومهيجة للعين والجلد.

4. العطور والألوان الصناعية

على عكس العطور الطبيعية، يمكن أن تستمر العطور الصناعية لمدة تصل إلى خمس سنوات، ومع ذلك ، فهي أيضًا أكثر صعوبة في الذوبان ويمكنها أيضًا إخفاء رائحة المكونات الكريهة الأخرى التي قد تثني المستهلكين عن شراء المنتج، إلا أنها سوف تسبب الحساسية والتهيج وحب الشباب، وردود فعل تحسسية والتهاب الجلد، كما إنها تعطل الرطوبة الطبيعية للبشرة.

5. السيليكون

يعتبر السيليكون أحد أكثر مكونات مستحضرات التجميل استخدامًا، إلا أن تراكمه على الجلد بمرور الوقت، فيعمل كحاجز للبشرة المعرضة لحب الشباب ، ويحبس الزيت وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، مما يؤدي إلى تفاقم حب الشباب، وإعاقة جديد الجلد عن طريق التدخل في عملية تجديد الخلايا.