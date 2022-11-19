اليوم العالمي للرجل.. وقت مثالي لدعم وتشجيع زوجك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل العالم اليوم السبت، الذي يصادف 19 نوفمبر، باليوم العالمي للرجل، للتذكرة بدوره وخاصة ممن يعملون بالمهام الصعبة التي تتطلب منهم حماية غيرهم، وقد تودي بحياتهم في بعض الأحيان، وهذا اليوم يعتبر تخليدًا لدور الرجل وتعزيزه بالمجتمع.

لماذا يتم الاحتفال باليوم العالمي للرجل

ويأتي هسبب الاحتفال بالرجل في هذا اليوم، ليكون يوم خاص للتذكير بالرجال الذين يحمون مجتمعاتنا، وعلى رأسهم رجال «الشرطة، رجال الإطفاء، ضباط الإسعاف، أقسام الطوارئ بالمستشفيات»

ويعد هذا وقت مثالي تشجيعًا للرجل للنقاش والانفتاح حول العديد من القضايا، مثل الصحة العقلية والنفسية للرجل وما أسباب ودوافع الانتحار لديه، خاصة إنه على الصعيد العالمي يعد الرجل هو الأكثر إقدام على الانتحار، وفقًا لمنظمة «كالم» الخيرية، ففي بريطانيا، ينتحر 84 رجلا كل أسبوع، أي بمعدل 12 رجلا يوميا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت»البريطانية.

سبب اختيار هذا اليوم للاحتفال بالرجل

وتأتي فكرة الاحتفال بيوم الرجال العالمي، بحسب ما ذكرته «سكاي نيوز» في 19 نوفمبر 1999، وفقًا لما اقترحه الدكتور جيروم تيلوكسينج، محاضر في التاريخ بجامعة جزر الهند الغربية، إذ إنه اختار هذا اليوم، لأنه يتصادف مع يوم ميلاد والد الدكتور جيروم تيلوكسينج، الطبيب من ترينيداد وتوباجو، وهو الذي أعاد إطلاق هذا اليوم العالمي مجددًا، 1999.

صفات إذا وجدت في المرأة لا ترتبط بها

وفي اليوم العالمي للرجل، نرصد لك عدة صفات إذا وجدتها في المرأة لا ترتبط بها، بحسب موقع «روسيا اليوم»، وهي:

الغامضة

التي تقوم بفعل بعض التصرفات التي من شأنها تشعرك بالحيرة والارتباك، خاصة مع عدم تغيرها.

الأم

هي التي تتحول لأم وليست زوجة أو حبيبة، من خلال إعطاء التوجيهات، واختيار الملابس، حتي يتحول الأمر لخلاف.

المتسلطة

التي لا تترك للشريك مساحة الابتعاد عنها، وتلاحقه دومًا بالمكالمات الهاتفية وغيرها من الأمور.

المادية

وهي التي تتمحور علاقتها بالرجل الذي معها حول المال، وشراء أغلى المقتنيات، فلا يتطرق الحديث إلا عن الحساب البنكي، والماديات والشراء.

الاعتمادية

إذا كانت الفتاة تعتمد عليك في كل كبيرة وصغيرة، سيشعر الرجل حينها أنه ارتبط عاطفيا بطفلة صغيرة، اعتمادية لا يُسند إليها مسؤولية على الإطلاق.