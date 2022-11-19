كيف تعلمي طفلك احترام معلمه؟.. استشاري الصحة النفسية إيناس علي توضح

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعد تعليم الطفل احترام المعلم مقومًا أساسيًا لا غنى عنه في عملية التنشئة، امتثالًا للدور الفعّال الذي يؤديه المعلم في حياة الطلاب، وتقع على عاتق الأم مسئولية كبيرة لتأسيس صغارها على الأخلاق والقيم النبيلة، للتعامل مع المدرس، لذلك نقدم لكم خلال السطور التالية من خلال «هُن» طرق تعليم الطفل احترام وفضل المعلم.

وقالت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك لـ«هن» إن علاقة المعلم بالطفل يجب أن تكون علاقة وطيدة قائمة على الاحترام المتبادل لما لها من أهمية، لأن العلاقة بين المعلم والطفل تدوم طيلة الفترة الدراسية وعلى مدار العمر، لذلك يجب أن تُبنى على القيم المثالية والأساسية لاحترام المعلم.

وأعددت «علي» روشتة للأم لتعليم الطفل احترام وفضل المعلم:

- تعليم الطفل أن المعلم مثل الأب والأم يجب احترامه.

- ‏عمليه أن يبدأ عليه بالسلام، وأن يناديه بلطف كقول «أستاذي ومُعلمي».

‏- علميه أن المعلم هو أول من يجب اللجوء له في المدرسة عند حدوث أية مشكلات.

- علمي طفلك أن المعلم له دور مهم وأساسي في حياته مثلك أنتِ ووالده.

- ‏اجعلي طفلك إذا تعثر في أداء الواجب المدرسي أن يسأل المعلم في واجباته، حتى يتعلم اللجوء إلى المعلم، وعند حصوله على درجات أفضل في المدرسة يعرف أن الفضل للمعلم.

- اجعليه حَذِر دائمًا لإنجاز الواجبات المنزلية حتى لا ينزعج المعلم.

- امدحي له السلوك المحترم للمعلم حتى يقتدي به.

- إذا حدثت مشكلة بين الطفل والمدرس، يجب إظهار الحيادية أمامه حتى لا يزعج المعلم ويكن له الاحترام.

- اطلبي من المعلم أن يتناقش معه دومًا.

- علميه دومًا أنه يجب الحرص على التقدير والامتنان للمعلم وذكره بالخير. ‏

- ‏ اجعليه يستفيد من معلومات المعلم التي يمتلكها.

- اجعليه يقتدي به في الأعمال الصالحة والحسنة.

- حذريه من عدم رفع الصوت عليه حتى لا ينزعج منه.

‏وأضافت «علي» أن تعليم الطفل أسس الاحترام للجميع منذ الصغر يعمل على تربية قويمة سليمة، وإن الطريقة الأساسية لتعليم الطفل قيمة الاحترام هي ما يراه ويتعايش فيه مع الوالدين والمحيطين به وطريقة تعاملهم معه ومع الآخرين.