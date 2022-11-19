وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر.. بينها زيت شجرة الشاي وجوز الهند

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قشرة الشعر مشكلة لدى الكثير من الأشخاص، ويوجد لها علاجات منزلية سهلة وطبيعية، تخلصك منها بشكل جذري، وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية بحسب موقع ستايل كريز المتخصص في لايف ستايل والموضة ووصفات العناية بالبشرة والشعر.

زيت شجرة الشاي

2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي

2-3 قطرات من زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا

امزجي زيت شجرة الشاي مع زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا.

انقعي قطعة قطن بمزيج الزيت هذا وضعيه على فروة الرأس.

كرري هذا 3-4 مرات في الأسبوع.

زيت جوز الهند

يخترق زيت جوز الهند جذور الشعر بسبب وزنه الجزيئي المنخفض ويساعد في تقليل فقدان البروتين. يمكن أن يساعد ذلك في تغذية شعرك وترطيبه، وترطيب فروة رأسك، ومنع الجفاف، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بـ قشرة الرأس.

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، دلكي بها فروة رأسك بزيت جوز الهند، اتركيه لمدة ساعة واغسلي شعرك بشامبو خفيف.

كرري مرتين في الأسبوع.

جل الصبار

دلكي جل الصبار على فروة رأسك بحركات دائرية حتى يتم امتصاصه.

اغسلي شعرك بعد ساعة.

كرر تلك العملية مرتين في الأسبوع.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض أسيتيك الذي يساعد على موازنة مستوى الأس الهيدروجيني لفروة رأسك، وهذا بدوره يمكن أن يمنع فقدان الرطوبة وجفاف فروة الرأس مما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس.

ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام

3 ملاعق كبيرة من الماء

اخلطي خل التفاح والماء.

ضعي هذا المحلول على فروة رأسك.

اتركيه لبضع دقائق واغسلي شعرك بالشامبو.

افعل هذا 1-2 مرات في الأسبوع.

ملحوظة: خفف دائمًا خل التفاح قبل استخدامه.

يمكن أن يسبب خل التفاح الخام وغير المخفف حروقًا وتهيجًا للجلد.

الأسبرين

الأسبرين عبارة عن ساليسيلات يساعد على تفكيك القشرة البيضاء على فروة رأسك والقضاء على التقشر.

2 حبة أسبرين

يسحق أقراص الأسبرين لتشكيل مسحوق.

اخلطي مسحوق الأسبرين مع الشامبو المعتاد.

اغسلي شعرك بهذا الخليط وانتظري لمدة دقيقتين قبل شطفه.

عصير البصل

يمكن لعصير البصل أن يعالج قشرة الرأس

نصف حبة بصل كاملة

يُمزج البصل ويُستخرج عصيره.

صفي السائل وضعيه بسخاء على فروة رأسك.

اتركيه لمدة ساعة واغسلي شعرك.

كرر هذا مرتين في الأسبوع.

زيت الليمون

يحتوي زيت الليمون على خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تساعد في مكافحة Malassezia furfur، وهو نوع من الخميرة التي تسبب قشرة الرأس.

2-3 قطرات من زيت الليمون

يضاف زيت الليمون إلى الشامبو الخاص بك وتدليك هذا الخليط على فروة رأسك.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء العادي.

كرر هذا مرتين في الأسبوع

ملحوظة: إذا كان لديك فروة رأس حساسة، فإن الاستخدام الموضعي لزيت الليمون قد يسبب تفاعلًا تحسسيًا.