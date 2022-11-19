طرق فعالة لتنظيف المرحاض بمعجون الأسنان وصودا الخبز.. اعرفي الخطوات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق فعالة لتنظيف المرحاض، لأنه أكثر الأماكن التي يتراكم عليها الأتربة ويتعلق بها البكتيريا، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» في السطور التالية طرق فعالة لتنظيف المرحاض بحسب موقع «Cleanipedia» الخاص بنظافة المنزل.

- الطريقة الأولى:

- جهزي المعدات المتعلقة بنظافة المرحاض من:

- فرشاة.

- قفازات مطاطية.

- مطهر.

- منظف ​​تواليت سائل.

- مناديل ورقية أو قطعة قماشية.

- ارتدي القفازات المطاطية لتنظيف المرحاض باستخدام القفاز.

- ضعي السائل المطهر على الحمام بشكل دائري من الأطراف إلى الداخل.

- استخدمي الفرشاة في دعك الحمام حتى تزيلي السائل من عليه ونشفي بالمناديل أو قطعة القماش.

- الطريقة الثانية:

- استخدمي فرشاة أسنان وضعي عليها كمية من معجون الأسنان لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل المفصلات لتخفيف القاذورات.

- امسحي القاذورات بمنشفة ورقية وأي محلول التنظيف.

- ولتنظيف مقعد المرحاض بسرعة من المفيد أن يكون لديك مناديل مبللة مضادة للبكتيريا وقابلة للغسل.

- الطريقة الثالثة:

- افصلي الغطاء الخارجي للمرحاض وامسحي خلفه بالكامل.

- افركي الجوانب الأمامية قبل تنظيف الحواف السفلية للمرحاض حيث تلتقي بالأرضية.

- رشي الخزان والمقابض من الحواف بالماء وامسحيهم جيدًا.

- الطريقة الرابعة:

- املئي المغسلة بالماء الساخن ونظفي بها المرحاض.

- فرغي المغسلة من الماء وضعي بها مواد التنظيف كالخل أو أي منتجات أخرى.

- افركي المغسلة بالكامل بشكل جيد حتى يتم التخلص من مواد التنظيف.

-‏ في حال وجود روائح ترغبين في التخلص منها استخدمي صودا الخبز ثم امسحي المغسلة بعد ذلك واشطفيها للتخلص من الرواسب.

- نصائح لتنظيف المرحاض:

- امنعي البكتيريا من التراكم داخل الوعاء بالتنظيف الدائم.

- تنظيف المرحاض بانتظام بالخطوات سيجعل العملية أسهل في المرة القادمة.

- ‏ نظفي المرحاض بصفة دورية لأن التنظيف المنتظم للمرحاض يزيل البكتيريا الضارة.

- استخدمي الفرشاة دائمًا لأن ذلك يتيح لك الوصول إلى أسفل حافة المرحاض لتنظيف الأوساخ التي لا يمكنك رؤيتها.

- عقمي فرشاة المرحاض بعد استخدامها وانتظري حتى تجف لمدة دقيقة واشطفيها بالماء الساخن.

- إذا كنتِ تفضلين الإسفنج فتأكدي من تنظيفه جيدًا بعد الانتهاء من التنظيف.