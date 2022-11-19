فوائد الزنك للجسم.. يقي من السرطان ويُحسن الشهية ويقوي الإبصار

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الزنك من المعادن المهمة التي يجب أن يحتوي عليها جسم الإنسان لأنه يلعب العديد من الأدوار اليومية المفيدة في أجسادنا، لما له من فوائد عديدة للصحة ونقصه يسبب العديد من الأضرار التي لا ينتبه لها عادةً معظم الناس، لذلك نقدم لكم خلال السطور التالية من خلال «هُن» فوائد معدن الزنك وأضرار نقصه بالجسم.

أعراض نقص الزنك

قال مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه في إحدى حلقات برنامج «العيادة» على قناة «الحياة» إنه يجب أن يحظى معدن الزنك بالاهتمام العلمي الكبير لما له من فوائد عديدة داخل الجسم إذ إنه يُوزع وجوده بين العين والشعر والعظام والكليتين والكبد، لذلك إذا نقص يجب أن نعوض عنه بالحصول على الاحتياجات اليومية من الزنك في الطعام، لأن الاحتياط من الزنك في الجسم يكون ضئيلًا بنسبة كبيرة.

- وعدد خليل أعراض نقص الزنك، في التالي:

- تساقط الشعر.

- ‏جفاف وتقشر الجلد.

- فقدان الشهية.

- ‏ضعف حاسة الشم والتذوق.

- بطء التئام الجروح.

- ضعف حدة الإبصار.

- ضعف نمو الجسم العام.

- الإصابة بالعدوى والإنفلونزا المتكررة.

أضرار نقض الزنك في الجسم

ونوه «خليل» أن نقص الزنك يعمل على العديد من المشاكلات بسبب كونه عنصر مهم يدخل في تكوين الجسم، لذا يجب إجراء التحاليل في صورة الدم وتحليل البول لمعرفة مدى إحتواء الجسم على الزنك، لأن نقصه يسبب عدد كبير من المشكلات، وهي كالتالي:

- نقص الزنك في جسم المرأة الحامل يعرضها للعديد من مشكلات النمو.

- يضعف عملية التبويض.

‏- يعمل على ضعف العملية الجنسية.

- يضعف المناعة.

- ‏ يقلل التئام الجروح.

- يجعل كرات الدم البيضاء ضعيفة في حركاتها مما يؤثر على الجسم.

- ‏يجعل الطحال لا يفرز الأجسام المضادة التي تهاجم البيكتريا.

- يزيد من الهربس بالفم.

- يعمل على تلوث المعدة.

- فوائد معدن الزنك بالجسم

وأكد «خليل» أن الزنك مفيد بسبب العديد من الأسباب مثل أنه:

- مسئول عن الأحماض الآمينية «DNA» «RNA» المسئولان عن عمليات النمو وانقسام الخلايا للجنين.

- ‏مهم لحاسة الشم والذوق.

- ‏يعمل على تحسين الشهية.

- مسئول عن نمو الإدراك عند الأطفال .

- هو المسؤول عن مقاومة الفيروسات بالجسم.

- معدن الزنك هام للحوامل والمرضعات، لأنه يقلل من التشوهات الخلقية للجنين ويعمل على نمو الطفل بصحة جسدية جيدة.

- يعمل على صحة العين والإبصار.

- يعمل على صحة الجلد إذ يقي من التشققات.

- يقي من السرطانات لأنه يعمل على تحريك جهاز جمع المخلفات التي تنظف أجسامنا من عوامل التأكسد.

أطعمة تحوي على الزنك

وأكد أنه يجب الحصول على الطعام الذي يحوي على زنك بسبب عدم قدرة أجسادنا على تخزين الزنك، لذا من المهم الحرص على الحصول على مستويات جيدة منه، والأطعمة التي تحتوي على الزنك هي:

- البقوليات:

- ‏ الحمص.

- ‏العدس.

- ‏الفول.

- ‏الفواكه:

- ‏الرُمان.

- ‏الكيوي.

- ‏الجوافة.

- المكسرات بأنواعها.

- الثوم.

- البيض.

- الشوكولاتة.