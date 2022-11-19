تحذير من 5 مواد إذا وجدتيهم في مستحضرات التجميل ابتعدي عنها.. تضر البشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لا يمكن لنسبة كبيرة من الفتيات التخلي عن مستحضرات التجميل، حتى إذا كانت غير محترفة، وتقتني الفتيات المستحضرات دومًا لاستخدامها حتى إذا كان بصورة غير مستمرة، لتحديد ملامحهن، وإبراز جمالها.

وعلى الرغم من هذا، إلا أن مستحضرات التجميل قد تحتوي على مواد كيميائية تسبب مشكلات بالغة، كالتسبب في ظهور البثور، والحساسية الشديدة وغيرها من المشكلات الجلدية بسبب بعض المكونات التي تُصنع منها.

5 مكونات إذا وجدتهم في مستحضرات التجميل ابتعد فورًا

ويستعرض «هُن» في السطور التالية، 5 مكونات إذا وجدتهم في مستحضرات التجميل ابتعد فورًا، وفقًا لما ذكره موقع «boldsky» الهندي.

البارابين

ليس هناك شك في أن مادة البارابين هي عدو عام، حيث يمكن أن تتداخل مع هرمون الإستروجين، وتم ربطها بسرطان الثدي والجلد.

الرصاص

بما أن الرصاص معدن طبيعي، فهو مكون شائع في مستحضرات التجميل، ولكن الحد الأقصى لمحتوى الرصاص المسموح به في مستحضرات التجميل هو عشرة أجزاء في المليون، لكن بعض العلامات التجارية تتجاوز ذلك، فغالبًا تحتوي منتجات العيون التقليدية مثل الكحل على أكثر من 70 في المائة من الرصاص، كما هو الحال بالنسبة لمستحضرات التجميل التقليدية، مثل أحمر الشفاه، ففي هذه الحالة يمكن أن تسبب أعراض تسمم تبدو في البداية غير ضارة، مثل التعب أو التهيج.

الفورمالديهايد

الفورمالديهايد يستخدم للوقاية من الالتهابات البكتيرية وزيادة عمر المكياج، ومع ذلك، يُعرف أيضًا باسم مادة مسرطنة ومهيجة للعين والجلد.

العطور والألوان الصناعية

على عكس العطور الطبيعية، يمكن أن تستمر العطور الصناعية لمدة تصل إلى خمس سنوات، ومع ذلك، فهي أيضًا أكثر صعوبة في الذوبان ويمكنها أيضًا إخفاء رائحة المكونات الكريهة الأخرى التي قد تثني المستهلكين عن شراء المنتج، إلا أنها سوف تسبب الحساسية والتهيج وحب الشباب، وردود فعل تحسسية والتهاب الجلد، كما أنها تعطل الرطوبة الطبيعية للبشرة.

السيليكون

السيليكون أحد أكثر مكونات مستحضرات التجميل استخدامًا، إلا أن تراكمه على الجلد بمرور الوقت يعمل كحاجز للبشرة المعرضة لحب الشباب، ويحبس الزيت وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، ما يؤدي إلى تفاقم حب الشباب، وإعاقة جديد الجلد عن طريق التدخل في عملية تجديد الخلايا.