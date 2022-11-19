الامارات | 6 نصائح لتجنُّب مرض السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعتبر السكري من أكثر الأمراض الشائعة المرتبطة بالتمثيل الغذائي، ويتجلى بارتفاع معدل الغلوكوز في الدم، وهو نوعان: السكري من النوع الأول، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، والسكري من النوع الثاني، وهو الأكثر انتشاراً بين البالغين، وتزداد أعراضه شدّة مع التقدم في العمر. ويرتبط النوع الأول من السكري بنقص إفراز الأنسولين نتيجة خلل في الخلايا التي تفرزه، بالمقابل فإن النوع الثاني ينشأ عندما يصبح الجسم مقاوماً للأنسولين ما يولّد مشكلات في امتصاص السكر من قبل الخلايا وبالتالي ارتفاع نسبته في الدم، ويرتفع معدل الإصابة بالنوع الثاني من السكري مع التقدم في العمر، وعامل الوراثة، وأسلوب الحياة غير الصحي.

ويقدم البروفيسور فرانسوا برالونغ، الحائز درجة دكتوراه في الطب ورئيس قسم الغدد الصم والسكري والسمنة في مستشفى أوبيتال دي لا تور، هذه النصائح المتعلقة بأسلوب الحياة للسيطرة على مرض السكري:

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.