الامارات | ترّاس «آلايا».. فسحة خضراء ونابضة بالحياة في الشتاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع عودة موسم الشتاء والطقس الجميل في دبي، افتتح مطعم «آلايا» Alaya الجديد في مركز دبي المالي العالمي ترّاساً رائعاً في الهواء الطلق، ليستقبل الضيوف في فسحة خضراء ونابضة بالحياة.

ويُعتبر ترّاس «آلايا» الذي شرع أبوابه حديثاً الفسحة الخارجية الأكبر في مركز دبي المالي العالمي، ويشكل الوجهة المثالية للاستمتاع بالغداء تحت أشعة الشمس الدافئة بعد دوام العمل أو تناول عشاء هادئ تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم.

ويشتهر المطعم بديكور خلاب مستوحى من أسلوب الآرت - ديكو، ويُشكل ترّاسه الأنيق امتداداً لمغامرة «آلايا» حول دول البحر الأبيض المتوسط مع لمسة شرق أوسطية مميزة. تكتسي هذه الفسحة الخارجية الرائعة بلاط الفسيفساء بلون الزمرد، وتملؤها الكراسي الناعمة بلون المرجان والمظلات المستوحاة من آسيا لحماية الضيوف من أشعة الشمس.