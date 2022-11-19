الامارات | «دبي بودفست 2022».. المحتوى الصوتي العربي كما يراه صُنّاعه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لـ«دبي بودفست»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة المعني بقطاع «البودكاست»، عن تفاصيل أجندة نسخته الثانية والمُقرر عقد أعمالها برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، في 21 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة أبرز صُنّاع المحتوى الصوتي العربي، ومسؤولي المؤسسات الإقليمية المتخصصة في التدوين الصوتي، وجمع من الإعلاميين والمهتمين بهذه الصناعة في المنطقة.

منتج احترافي

وستركز نقاشات «دبي بودفست» العام الجاري على مستقبل «البودكاست» في العالم العربي، ومتطلبات تحويل المحتوى الصوتي إلى منتج احترافي، وتعزيز معدلات نمو سوق هذه الخدمة الإعلامية التي تشهد معدلات نمو عالمية كبيرة، فضلاً عن دور المؤسسات والمنصات الإعلامية في دعم هذا التوجه الذي تقوده دبي باعتبارها مدينة المستقبل ومركزاً محورياً للإعلام في المنطقة ونقطة انطلاق أنشطته المتطورة، كذلك مكانتها بوصفها إحدى أهم أسواق البودكاست وإنتاج المحتوى الصوتي على مستوى العالم العربي.

استقطاب صناع المحتوى

وأكدت نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن «دبي بودفست» حرص منذ نسخته الأولى على استقطاب أبرز صناع المحتوى الصوتي وأكثرهم حضوراً وتأثيراً ضمن هذا المجال الجديد الذي يعد أحد النتائج المباشرة للتطور التكنولوجي الذي طال وسائل وأدوات وأنماط الإعلام.وقالت: «يشاركنا النقاش هذا العام مجموعة من الشباب تميزوا في أثير البودكاست في المنطقة، وتمكنوا من إرساء قاعدة واعدة لانطلاق هذا الشكل الإعلامي الجديد بقوة نحو آفاق أرحب نحاول من خلال هذا اللقاء اكتشافها، فضلاً عن رصد المقومات اللازمة لتحفيز نمو المحتوى الصوتي وتوسيع نطاق متابعيه، بإشراك القائمين على القطاع، الذي نشأ وازدهر في كنف البيئة الرقمية، في حوار مفتوح يطرحون فيه أفكارهم ورؤاهم واقتراحاتهم بما يمهد للنهوض بهذا الشكل الإعلامي الجديد عربياً».

مواكبة التطورات

وأوضحت مديرة نادي دبي للصحافة د. ميثاء بوحميد، أن مواكبة التطورات الحاصلة في عالم الإعلام كانت دائماً حاضرة في قلب نقاش مهني حرص النادي على احتضانه وتفعيله على مدار أكثر من 20 عاماً وضمن مبادرات ومشروعات عدة من أحدثها «دبي بودفست»، مشيرة إلى أن الهدف من وراء هذا التجمع المتخصص هو استكشاف متطلبات تعزيز المحتوى الصوتي في العالم العربي، ودعم فرص انتشاره والارتقاء به.

ورحّبت بوحميد بالمشاركين من مختلف أنحاء المنطقة العربية كذلك الخبراء العالميين الذين تستضيفهم الدورة الثانية من «دبي بودفست» وفي مقدمتهم، كلاوديوس بولر، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة سبوتيفاي، السويدية والتي تعد من أكبر المؤسسات العالمية العاملة في مجال إنتاج وتوزيع المحتوى الصوتي، ودانيال كارلسون، نائب الرئيس لتطوير الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستراتيجية العالمية في شركة «ترايتون ديجيتال» العالمية المتخصصة في مجال المحتوى الصوتي والبودكاست، والذي سيقوم بإلقاء الكلمة الرئيسة للملتقى العام الجاري.

واقع البودكاست عربياً

وسيقدم دانيال كارلسون من خلال كلمته تحليلاً مفصلاً حول واقع صناعة البودكاست في العالم العربي، ونصائح حول كيفية التوصل إلى أفضل السبل التي يمكن من خلالها تنمية هذه الصناعة والنهوض بسوقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقاً من الخبرة الكبيرة التي كونتها شركة «ترايتون» التي تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقييم منصات البودكاست حول العالم.

نظرة على المستقبل

ويشارك في «دبي بودفست» نخبة من صُناع البودكاست تضم: معين جابر، مؤسس بودكاست «سردة» ومحمد قاسم، مقدم بودكاست «سايوير»، وأنس بوخش، مقدم بودكاست ABpodcast، وعبدالرحمن أبومالح، مقدم بودكاست «فنجان» في نقاش تديره الإعلامية ديالا علي لاستعراض آفاق صناعة البودكاست في العالم العربي، تحت عنوان «البودكاست العربي.. نظرة على المستقبل» لتحديد ما إذا كان المحتوى الصوتي المنتج في المنطقة العربية حالياً يملك مقومات المنافسة عالمياً.

«سوالف بودفست»

وضمن جلسة بعنوان «سوالف بودفست» سيشارك الحضور في حوار مفتوح يديره الإعلامي نورالدين يوسف مقدم بودكاست «كلام أبيض»، حول أبرز التحديات التي يواجهها صُنّاع المحتوى والبودكاسترز العرب، وسبل التغلب عليها ومدى الإقبال الجماهيري على البودكاست في المنطقة العربية.

تكامل وتنافس

وتتضمن أجندة «دبي بودفست 2022» جلسة نقاشية بعنوان «الصوت والصورة في عالم البودكاست.. تكامل أم تنافس؟» تستضيف نخبة من المختصين.

وستتناول إحدى جلسات «دبي بودفست» النقاشية وعنوانها «الاستدامة المالية وآفاق تطوير البودكاست عربياً»

مقومات النجاح

وفي جلسة عنوانها «مقومات نجاح البودكاست في عالم سريع التغيُّر» سيتحدث كل من رمزي تسدل، الشريك المساهم والمدير التنفيذي لمنصة «صوت»، وحسين بالعباس، مقدم بودكاست «أصغي»، ولولو الخازن، مقدمة بودكاست «حديث مع لولو»، ولمياء سلطاني، من «نكست برودكاست ميديا» – جيراغ دايسي من «إميا ميديا».

الحصان الرابح

وفي محاولة لرصد موقع البودكاست من خارطة الإعلام في المنطقة العربية، ستتضمن أجندة «دبي بودفست 2022» جلسة نقاشية بعنوان «المحتوى الصوتي.. هل يكون الحصان الرابح في سباق الإعلام الرقمي؟» في مقاربة مهنية بين صناعة المحتوى الصوتي والبودكاست وقنوات البث التلفزيوني، وهل يتكامل كل منهما مع الآخر أم يتنافسان.

وتتحدث رنا داوود، مقدمة بودكاست «دم تك» في جلسة بعنوان التنوّع والدمج في المحتوى الصوتي العربي.

■ رؤية تحليلية شاملة لقطاع البودكاست العربي يطرحها نائب رئيس «ترايتون ديجيتال» العالمية

■ صُنّاع البودكاست في المنطقة يقدمون من دبي وصفة للارتقاء بالمحتوى الصوتي ويرصدون مقومات الوصول به إلى العالمية

■ نقاش مفتوح يشارك فيه الحضور لرصد متطلبات وفرص نمو البودكاست وأبرز التحديات

ورش عمل

يحرص «دبي بودفست» في نسخته الثانية على توسيع دائرة الحوار والتفاعل مع الحضور بهدف توسيع دائرة الاستفادة من خلال مجموعة من ورش العمل المخصصة حصرياً للإعلاميين والتي ستتناول جملة من الموضوعات الحيوية ذات الصلة، وتشمل ورشة عمل «صناعة البودكاست» ويقدمها الإعلامي رودولف هلال، مدير المحتوى في منصة بوديو، وورشة عمل «البودكاست ورحلة المليون استماع» ويديرها رمزي تسدل، الشريك المساهم والمدير التنفيذي لمنصة «صوت».

دبي - الإمارات اليوم

أفكار ورؤى

يتيح «دبي بودفست» الذي سيُقام في مقر نادي دبي للصحافة في «ون سنترال» مركز دبي التجاري العالمي، فرصة لجميع صُنّاع المحتوى الصوتي والمعنيين بهذه الخدمة الإعلامية سريعة النمو والانتشار، لمشاركة أفكارهم ورؤاهم حول واقع ومستقبل صناعة المحتوى الصوتي عربياً في ضوء تطوره المتسارع عالمياً، ومتطلبات تعزيز فرص نمو هذه الصناعة في العالم العربي وإعداد البنى التحتية اللازمة لذلك.

دبي - الإمارات اليوم