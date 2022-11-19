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الامارات | The Menu

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن The Menu والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذا مينيو

المدة: ساعة و40 دقيقة.

النوع: رعب.

القصة:

يسافر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث أعد الشيف قائمة طعام فاخرة مع بعض المفاجآت الصادمة.

إخراج: مارك ميلود

تمثيل: أنيا تايلور، رالف فاينز، جانيت مكتاير، نيكولاس هولت.

شاهدوه في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.com

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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