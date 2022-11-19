الامارات | The Menu

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شكرا لقرائتكم خبر عن The Menu والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذا مينيو
المدة: ساعة و40 دقيقة.
النوع: رعب.
القصة:
يسافر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث أعد الشيف قائمة طعام فاخرة مع بعض المفاجآت الصادمة.
إخراج: مارك ميلود
تمثيل: أنيا تايلور، رالف فاينز، جانيت مكتاير، نيكولاس هولت.
شاهدوه في صالات ريل سينما:
www.reelcinemas.com
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