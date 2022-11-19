الامارات | The Menu

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذا مينيو

المدة: ساعة و40 دقيقة.

النوع: رعب.

القصة:

يسافر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث أعد الشيف قائمة طعام فاخرة مع بعض المفاجآت الصادمة.

إخراج: مارك ميلود

تمثيل: أنيا تايلور، رالف فاينز، جانيت مكتاير، نيكولاس هولت.

شاهدوه في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.com