الامارات | صندوق الوطن يبحث «الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم صندوق الوطن ملتقى «الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية»، يوم الإثنين المقبل في الأرشيف والمكتبة الوطنية في العاصمة أبوظبي. ويحضر الملتقى الذي يُقام برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، عدد من القيادات الفكرية والثقافية والفنية بالإمارات، إضافة إلى عدد كبير من الناشرين والمبدعين والفنانين وكتاب السيناريو والمخرجين والسينمائيين والمسرحيين والإعلاميين والأكاديميين والباحثين، وذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتعزيز الهوية الوطنية مجتمعياً، ولا سيما في ما يتعلق بالأجيال الجديدة.

نتاجات معرفية

يُعد الملتقى بداية لإنتاجات معرفية يمكنها إثراء المحتوى المعرفي للهوية الوطنية، بإبداعات متجددة في مختلف مجالات العمل الإبداعي، كما يعمل الصندوق على الخروج بآلية عمل مشتركة بين الصندوق والجهات المعنية بالإنتاج العلمي والأدبي المتعلق بالهوية الوطنية والثقافة والقيم الإماراتية، بما في ذلك المواطنة والانتماء والتاريخ والرموز الوطنية واللغة العربية، بهدف إثراء وتعزيز هذا الإنتاج بصيغه المختلفة (ورقي، إلكتروني) وأشكاله المتنوّعة (قصص، موسيقى، مواد ووسائط فلمية، دراما، أكاديميا).

وقال المدير العام لصندوق الوطن ياسر القرقاوي، إن تنظيم ملتقى «الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية» يهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار، وتمكين شباب الوطن من القطاع الخاص، وتعزيز الهوية الوطنية.

وأوضح أن صندوق الوطن يرى في الملتقى الإنتاجات المعرفية، وفرصة للقاء مع كبار الكتاب والمفكرين والناشرين والمبدعين، للبحث عن رؤية مشتركة للتعاون في المستقبل من أجل تحقيق أهداف الصندوق في كل ما يتعلق بالهوية الوطنية، إضافة إلى اهتمام الصندوق برعاية ودعم أعمال إبداعية تصبّ في هذا الاتجاه.

نقطة انطلاق

وأعرب القرقاوي عن عميق تقديره لكل المبدعين المشاركين بالملتقى، والذين أعربوا عن استعدادهم المطلق لحضور الملتقى والتعاون الكامل مع الصندوق لتحقيق أهدافه، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق جديدة في اتجاه تحقيق الصندوق لأهدافه بتعزيز الهوية الوطنية، على مختلف المستويات.

وأشار القرقاوي إلى أن مشروع «إنتاج الأعمال الإبداعية في مجال الهوية والثقافة الإماراتية»، يقع ضمن مجال العمل الثالث من مجالات عمل صندوق الوطن وهو تعزيز الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية، وهو برنامج يعمل من خلاله الصندوق مع أصحاب الإبداع في مجال الهوية والثقافة الإماراتية بمحاورها التي يحددها إطار المشروع، لإنتاج أعمال إبداعية متنوّعة، تتسم بالجودة والرصانة والإبهار، سواء عبر وسائط ورقية أو رقمية، وغيرها من أنواع الإبداع المعرفي والأدبي والفني والفكري، مؤكداً أن دور صندوق الوطن سيشتمل على تقديم الدعم والرعاية في لهذه الإنتاجات؛ النشر والتوزيع وعقد اللقاءات الجماهيرية حولها، كما سيتم عرض الأعمال الفنية ليستمتع بها الجمهور.

محاور

وعن أهم المحاور التي سيتبناها ملتقى «الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية» في جلساته المختلفة، أكد القرقاوي أن الملتقى سيركز على ثلاثة محاور رئيسة، ليتم مناقشتها وطرح الأفكار والمشروعات الإبداعية حولها، هي القيم الإماراتية واللغة العربية، والتراث والتاريخ والرموز الوطنية، والمواطنة الصالحة والتلاحم المجتمعي، وجميعها نقاط حيوية تصبّ في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأفراد والجماعات، وسينظر الملتقى فيما يمكن أن يقدمه المدعون المشاركون.