الامارات | القرية العالمية تطرح باقاتها العائلية غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق مبيعات الباقات العائلية المرتقبة لتكون متوافرة عبر متاجر «زووم» مختارة اعتباراً من يوم غدٍ 20 نوفمبر الجاري.

وتوفر هذه الباقات مزايا فريدة لحامليها، تشمل ثماني تذاكر دخول وقسيمة للمواقف المدفوعة، وبطاقة الروائع التي تحتوي على 120 نقطة يمكن استخدامها على جميع الوجهات الترفيهية في القرية العالمية. وكلّ ذلك مقابل 150 درهماً فقط.

وسوف يستمتع الضيوف بالتجول بين الأجنحة الـ27 الجديدة، التي تمثل ثقافات لأكثر من 90 دولة، وأكثر من 3500 منفذ للتسوق، وما يزيد على 250 منفذاً للمأكولات والمشروبات.

تجدر الإشارة إلى أنّ الباقات العائلية محدودة الكميّة.