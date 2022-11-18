أعراض الالتهاب الرئوي المبكر.. يتسبب فيه فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض الالتهاب الرئوي المبكر من الأمور التي تلقى اهتماما، إذ يعد الالتهاب الرئوي من الأمراض الشهيرة التي تسبب ألما كبيرا، والذي ينتج عادًة عن عدوى في الرئتين، بسبب استنشاق البكتيريا والفيروسات، التي تسبب بعض الأعراض بسبب تمكن البكتيريا من الجسم، حيث تمتلئ الحويصلات الهوائية بسوائل، ما يجعل التنفس صعبًا، فضلًا عن السعال المصحوب بالبلغم أو الصديد، والحمى أو القشعريرة، وصعوبة في التنفس.

أعراض الالتهاب الرئوي المبكر

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، فإن أعراض الالتهاب الرئوي تظهر على النحو التالي:

ضيق النفس

سعال

الإرهاق

فقدان الشهية

فقدان الوزن

صعوبة في التنفس.

تراكم السوائل حول الرئتين.

تسمم الدم حال تدهور الحالة الصحية.

أسباب حدوث الالتهاب الرئوي المبكر

- الإصابة بفيروسات الإنفلونزا.

- الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي «RSV».

أكثر الفئات عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي المبكر

1- 65 سنة أو أكبر.

2- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

3- الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مستمرة.

4- الأشخاص الذين يدخنون السجائر.

عادات صحية للوقاية من الالتهاب الرئوي المبكر

- غسل اليدين بانتظام.

- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها كثيرا.

- السعال أو العطس في منديل ورقي.

- تجنب تدخين السجائر، أو التدخين السلبي.

علاج الالتهاب الرئوي المبكر

تختلف مدة الالتهاب الرئوي، باختلاف الحالة والأعراض التي تظهر على المريض، وفقًا للعمر ومدى قابلية مقاومة أجهزة الجسم للمرض، إذ تستمر مدة العلاج من أسبوعين لثلاثة بشكل عام.

ويتمثل العلاج في الآتي:

الحصول على قسط طويل من الراحة.

تناول السوائل لتجنب الجفاف.

معالجة السعال.

الحصول على اللقاح المناسب.

تناول جرعة المضادات الحيوية الكاملة لعلاج الالتهاب الرئوي.