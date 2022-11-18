أعراض حساسية الصدر عند الأطفال.. احترسي من العصافير والقطط

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع استقبال فصل الشتاء، تبحث الأمهات عن أعراض حساسية الصدر عند الأطفال، إذ يصاب الكثير من الأطفال بأمراض الصدر والتنفس، وعلى رأسها الحساسية، التي تصيبهم لتبدأ رحلتهم مع السعال ومشكلات التنفس وغيرها.

أعراض حساسية الصدر عند الأطفال

وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، سرد لـ«هُن» أعراض حساسية الصدر عند الأطفال، والتي جاءت على النحو التالي:

السعال المستمر

سعال قد يزيد لأكثر من أسبوعين

الاصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

ضيق شديد فى التنفس

الشعور بالتعب والارهاق.

خمول فى الجسم.

صدور صوت عند التنفس.

الشعور بالألم فى عضلات الصدر والرقبة.

تورم فى الوجه والشفاه.

10 نصائح للحماية من حساسية الصدر عند الأطفال

ونصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، الأمهات بعدة خطوات لحماية الأطفال من الحساسية جاءت على النحو التالي:

- تجنب التواجد بجانب «عشبة الرجيد»،أشهر مُسببات الحساسية تسبب الرشح والكحة خاصة مع بداية فصل الشتاء.

- لا تهملي تفعيل خاصية البلازما عند تشغيل المكيفات، وذلك لفصل شوائب الجو وتغيير الفلتر بصفة دورية.

- غسل اليدين والوجه والشعر بمجرد الدخول إلى المنزل.

- استخدام بخاخ الأنف ماء البحر أو محلول ملح ومضادات الهيستامين وبخاخات الصدر للوقاية من الاصابة.

- التخلص من حشرة الفراش «البق» التي توجد في المفروشات، وتعد عاملًا أساسيًا لمسببات الحساسية داخل المنزل وخارجة.

- غسل مفارش السرير في درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية أسبوعيًا.

- امنعي دخول الحيوانات الأليفة في المنزل حجرة الطفل نهائيًا: «بلاش قطة وبلاش كلب وبلاش طيور ولا عصافير».

- تنظيف حجرة الطفل بالمكنسة الكهربائية يوميًا مع عدم تواجد الطفل داخل الغرفة وقت التنظيف.

- تجنب معطرات الجو والتدخين؛ لتجنب حساسية الصدر والأنف والعين.

- تناول مصل الإنفلونزا الموسمية.