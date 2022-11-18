في عيد ميلاد منى زكي.. لماذا ذهب أحمد زكي إلى مكان حفل زفافها مرتين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوافق اليوم، 18 نوفمبر، عيد ميلاد منى زكي الذي يوافق نفس تاريخ عيد ميلاد زوجها الفنان أحمد حلمي، وجمعتهما قصة صداقة كبيرة تحولت للحل، قبل أن تُكلل بالزواج في 2002، وإنجاب 3 أولاد.

منى زكي التي دومًا تتحدث عن شريك عمرها وزوجها أحمد حلمي، لم تهمل قط أيضًا الحديث عن استاذها، الراحل أحمد زكي، الذي رحل في مثل ذلك اليوم أيضا، ووصفته بمثابة الأب الروحي لها، فشاركته ببدايتها بفيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، و«أيام السادات»، قبل أن تودعه في آخر أعماله «حليم»، فكان الداعم الأول والأقوى لها خلال بداياتها الفنية.

كيف حضر أحمد زكي حفل زفاف منى زكي مرتين؟

الكثير من المواقف والحكايات التي سردتها الفنانة منى زكي، عن الراحل أحمد زكي، كان على رأسها حضوره زفافها مرتين، خلال لقاء إعلامي سابق.

وسردت الفنانة منى زكي أن الفنان الراحل ذهب إلى مكان حفل زفافها مرتين: «هو راح لمكان فرحي قبلها بيوم افتكره يومها، وراح القاعة ملقاش فيه فرح، ولما عرفت اتضايقت جدًا لإني افتكرت إنه خلاص مش هيجي الفرح، واتأثرت جدًا وكانت مفاجأة بالنسبالي إنه جه تاني يوم الفرح، لأنه بالنسبالي كان حاجة كبيرة أوي».

منى زكي ورغبتها في حفل زفاف آخر

وعلى الرغم من أن حفل زفاف منى زكي، كان أشبه بالفعاليات الفنية، إذ حضره الكثير والكثير من رموز الفن، إلا أنها أعربت من قبل عن رغبتها في إقامة حفل آخر، «الفرح كان مولد، مليان ناس كتير منعرفهمش، وناس جايين ياخدوا صور ويمشوا، ولما كنت بسأل حلمي، بيقولي لأ معرفوش، واكتشفنا إنه كان من الجمهور ناس بتيجي».

وعبرت منى زكي كذلك عن رغبتها في إقامة حفل زفاف آخر مع حلمي وأطفالهما: «شكلي مكانش عاجبني في الصور، قطعتها كلها».