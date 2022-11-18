من هي المغنية كارول جي صاحبة أغنية القاهرة؟.. روجت للأهرامات والأماكن السياحية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي المغنية كارول جي؟.. سؤال تصدر محرك البحث الشهير «جوجل» وذلك بعد ساعات من تحقيق أغنية «القاهرة»، لها أكثر من 12 مليون مشاهدة.

بشعر باللون الأحمر، وملابس كاجوال، ظهرت المغنية الكولومبية كارول جي، وهي تتجول في شوارع القاهرة في مصر القديمة وقلعة صلاح الدين، وجامع السلطان حسن، وعرضت مظاهر الحياة داخل الأحياء الشعبية، وروجت للأماكن السياحية من أعلى كوبري قصر النيل، وبرج القاهرة حتى أهرامات الجيزة.

وقامت كارول جي بغناء استعراضي أمام الأهرامات، ثم تألقت المغنية الكولومبية، في أماكن أخرى بالقاهرة في الكليب التي طرحته عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، قبل 4 أيام فقط، إذ نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور حول العالم.

من هي المغنية كارول جي صاحبة أغنية القاهرة؟

وعلى الفور بدأ البحث عنها، والسؤال من هي المغنية كارول جي صاحبة أغنية القاهرة؟.

ويرصد «هُن» بعض المعلومات عن الفنانة الكولومبية.

- مواليد 14 فبراير 1991

- وُلدت في ميديلين، كولومبيا

- تمت خطبتها لمغني الراب أنويل إي إي، بعد قصة حب نشأت في 2018.

- والدها غييرمو جيرالدو، وكان مغني أيضًا.

- درست في ميديلين، واستكملت تعليمها في جامعة أنتيوكيا.

- انتقلت إلى نيويورك للعمل بالموسيقى.

- ظهرت في بداية مسيرتها المهنية في برنامج المواهب ذا إكس فاكتور.

- عام 2010، أصدرت العديد من الأغاني على منصة يوتيوب، أحدها كانت أغنية «Killing me softly».

- عام 2012، أطلقت أغنية «301».

- في عام 2013، تعاونت مع المغني الأمريكي نيكي جام وأصدرت أغنية «Amor De Dos»، ووصلت إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

- عام 2014، تعاونت مع أندي ريفيراند في أغنية «Mañana»، التي حققت أكثر من 90 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

- ظهرت خلال أغنيتها القاهرة، مرتدية ملابس تعود لسبعينات القرن الماضي.

- تألقت في مقطع لا يتجاوز 4 دقائق، بات ترويجا فعالا للسياحة المصرية.

سبب اختيارها لمصر؟

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورًا من كواليس الأغنية، معلقة عليها: «إلى جانب وجودي في أحد أفضل 5 أماكن في العالم طالما حلمت بزيارتها، كان لديّ رؤية أكثر طموحًا في هذا البلد، إذ كنت أحلم بتصوير فيديو كليب أمام أبوالهول والأهرامات، وحانت تلك اللحظة المهيبة عندما وصلت بنفسى إلى هذا المكان ورأيت أنه بعد صعوبة تحقيقه كان هذا الحلم حقيقة.. لذا أحتفظ بهذه اللحظة كأحد أفضل المشاعر في حياتي».

وأضافت: «تحقيق الأحلام أثناء العمل وإخبار العالم عنها أمر لا يُقدَّر بثمن.. شكرًا لفريق العمل على دعم كل فكرة وكل هدف، لإيمانكم بي وعدم الشك في الأشياء المذهلة التي يمكننا تحقيقها معًا.. أشعر بفخر شخصي كبير للعمل الذي حققته».