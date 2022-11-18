نصائح للعناية بشعرك بعد سن الأربعين.. نظام غذائي ومكملات وماسكات أسبوعية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحفاظ على الشعر الجيد مع التقدم في العمر يتطلب بعض الجهد، وتوجد العديد من النصائح والممارسات التي يمكن من خلالها الحفاظ على شعرك بعد تخطي الـ40 من عمرك، فبمجرد تجاوزك الأربعينيات من العمر سيتوقف شعرك عن النمو كما اعتاد، لذا تزداد أهمية العناية بالشعر بعد، لذا ضعي في اعتبارك بعض النصائح للحصول على شعر صحي ومميز.

نصائح للعناية بالشعر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا

ويستعرض «هُن» في السطور التالية، نصائح للعناية بالشعر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وفقًا للموقع الهندي «boldsky» المعني بالصحة والتجميل.

النظام الغذائي

يجب أن تكون الخطوة الأولى اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الجزر والفول السوداني والسبانخ والجوافة للحصول على فيتامين سي، والأفوكادو وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين واللوز والجوز لفيتامين E ولحم البقر والعدس والشوفان والسبانخ والزبيب والتين للحديد والزنك والسلمون وبذور الكتان وزيت الكانولا لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

المكملات الغذائية

ضعي في اعتبارك تضمين المكملات الغذائية مثل البيوتين والأحماض الأمينية والفيتامينات B1. B2 و B3 و B6 و B12 وحمض الفوليك والحديد والزنك والفيتامينات C و E وD3 وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

تدليك الشعر

دلكي شعرك بالزيت مرة واحدة في الأسبوع بعد تنظيف وتقشير وتغذية فروة رأسك لتحسين الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر وضمان التوزيع المتساوي لزيوت الشعر الطبيعية.

ماسكات الشعر

ينصح باستخدام ماسكات الشعر الأسبوعية لترطيب فروة رأسك وشعرك والحفاظ على رطوبة جسمك والحصول على قسط كافٍ من النوم من العوامل المهمة أيضًا.

الماء الفاتر

استخدمي الماء الفاتر أو البارد بعد وضع البلسم لتجنب تجفيف جذع الشعر بشكل مفرط.

التجفيف

تجفيف الشعر بالهواء بعد الاستحمام أو استخدم الهواء البارد أثناء التجفيف لتجنب تجفيف جذع الشعر بشكل مفرط.

الشامبو

لا تفرطي في غسل شعرك بالشامبو؛ يكفي مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتجنب المنتجات التي تحتوي على الكبريتات والبارابين.

الصبغات

اختاري الألوان الطبيعية التي لن تجفف فروة رأسك، واحتفظي بالفجوة بين المواعيد للسماح لفروة رأسك بالتنفس