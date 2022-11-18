ماذا يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي يوميا.. خطر في هذه الحالات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الشاي من أشهر المشروبات في العالم، والذي لا يختلف على حبه الكثير لذلك أختلفت أنواعه وتقاليد تناوله من بلد لآخر، وعلى الرغم من فوائده الكثيرة كونه من المنبهات وأيضًا من فئة الكافيين التي تعزز صحة القلب، إلا أنه يسبب ضررا لبعض الفئات.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي يوميا

وأجابت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، عبر «هن»، على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي يوميًا؟، قائلة: «مش بنحددها بكمية الشاي بس بنحددها بكل المشروبات اللي فيها كفايين ومفروض تكون نسبة الكافيين اللي داخله جسمنا تكون قد ايه في اليوم، والمسوح لنا من الكافيين 400 ملي جرام في اليوم، لإن الإفراط، بيزود القلق والصداع والتوتر، وزيادة ضربات القلب، أي حاجه فيها كافيين مُدرة للبول، بالتالي الزيادة من نسبة الكافيين ممكن تسبب جفاف علطول، وبيأثرعلى حاجات كتير في جسمنا منها ظهور التجاعيد وتساقط الشعر واعراض الجفاف كلها».

فوائد شرب الشاي باعتدال

وأوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فوائد تناول الشاي باعتدال وهي كالآتي:

- يساعد الشاي على تقليل الالتهابات، والحد من الإصابة بتصلب الشرايين.

- يدعم صحة الجهاز الهضمي.

- يحد من نسبة الكولسترول الضار في الجسم.

- يساعد على تقوية الخلايا الجذعية.

- يساعد على الإحساس بالارتواء.

- يحد من الإصابة بالأزمات القلبية.

الحالات التي يمنع فيها شرب الشاي

على عكس الفوائد الكثيرة للشاي هناك حالات يفضل أن يقل فيها شرب الشاي أو يمنع نهائيًا وفق «صلاح »: «معلومة كمان في ناس عندها حساسية من الكافيين عن ناس تانية وتظهر عندهم الأعراض أكتر من غيرهم، في بعض الأشخاص ممنوع أنهم يشربوا كافيين منها الشاي والقهوة زي الناس اللي عندهم أمراض في القلب، واللي عندهم مشكلة في ضربات القلب وضربات قلبهم سريعة جدًا الناس دي بنحاول نقلل الكافيين عندهم والسجاير على قد ما نقدر، الناس اللي عندها مشاكل نفسية زي الأكتئاب واضطراب النوم بنخاف عليهم من الكافيين وكمان الحوامل والمرضعات الكافيين بيعدي في المشيمة، وينصح الحوامل والمرضعات، والأطفال في مرحلة النمو، بتجنب تناول الشاي».