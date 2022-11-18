طريقة عمل الوافل في البيت.. خطوات سهلة بدون ماكينة وزي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من أكثر الحلويات التي يحبها الأاطفال هي الوافل، لأنه يكون مليئا بالشوكولاتة بكافة أنواعها وكذلك الفواكه والسكر والنوتيلا، فيما يلي طريقة عمل الوافل في البيت، بدون ماكينة ومثل المحلات على طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة

لـ عمل الوافل اتبعي الخطوات التالية:

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق صغيرة بكينج باودر

2 ملعقة كبيرة سكر

2 بيضة

كوب ونصف حليب دافئ

ثلث كوب زبدة مذابة

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير الوافل في البيت

في وعاء متوسط الحجم، ضعي الدقيق، الملح، البكينج باودر والسكر ثم اخلطي المكونات لتتداخل، لعمل الوافل.

أخفقي في وعاء آخر كل من البيض، الحليب، الزبدة والفانيليا.

أضيفي خليط الدقيق الى مزيج البيض مع الخلط المستمر لتحصلي على مزيج متجانس.

وزعي مزيج الوافل في قوالب للوافل ثم ادخليها الى فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 10 دقائق حتى تنضج.

وزعي الوافل في طبق ثم قدميه ساخنا على سفرتك..

طريقة عمل الوافل زي المحلات

2 كوب دقيق.

2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبد مُذاب.

2 بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

⅛ ملعقة صغيرة ملح.

صوص شوكولاتة.

آيس كريم فانيليا، أو مستكة.

فواكه مشكلة.

طريقة تحضير الوافل زي المحلات

- سخني جهاز الوافل.

- في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والبيكنج باودر، ثم أضيفي الزبدة والحليب وصفار البيض والفانيليا، وقلبي جيدًا حتى يُصبح الخليط ناعمًا.

- في وعاء كبير، ضعي بياض البيض، ثم اخفقيه بالمضرب الكهربائي، لمدة 10 دقائق.

- أضيفي نصف كمية السكر، مع الاستمرار بالخفق، ثم أضيفي باقي السكر واخفقي، حتى يُصبح القوام كالكريمة.

- صبي ثلث كمية البياض فوق خليط الدقيق، وقلبي ببطء من أسفل لأعلى في اتجاه واحد، حتى يمتزج البياض مع الخليط تمامًا.

- أضيفي الثلث الثاني، وقلبيه بنفس الطريق، ثم أضيفي الثلث الأخير.

- ادهني الشواية بالزيت، ثم صبي العجين، ثم أغلقي الشواية لمدة 3 – 5 دقائق، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.

قدميها مع صوص الشوكولاتة والآيس كريم والفواكه.