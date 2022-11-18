حالات حرجة يلجأ فيها الطبيب للولادة المبكرة.. أبرزها بكتيريا المثانة وحجم الجنين

القاهرة - سمر حسين - ماما

ينتاب الخوف من الولادة المبكرة، بعض الأمهات، وذلك بسبب بعض المشكلات التي تحدث للجنين، ولكن في بعض الأحيان يضطر الطبيب إلى ولادة الأم مبكرًا عن ميعادها بسبب حالات متنوعة، لذلك يرصد «هُن» في السطور التالية، الحالات الحرجة التي يلجأ فيها الطبيب للولادة المبكرة.

متى يلجأ الطبيب للولادة المبكرة

قال الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني خلال حديثه في إحدى حلقات برنامج «العيادة» المعروض على شاشة «الحياة»، إنه تتفاوت الولادة المبكرة من حيث خطورتها، ولكن يوجد حالات يلجأ فيها الطبيب إلزاميًا للولادة المبكرة حفاظًا على صحة الأم والجنين، وهي كالتالي:

- تكون المشيمة لدى الأم متقدمة وقريبة من عنق الرحم ويحدث النزيف الداخلي، فبالتالي تحتاج الأم إلى نقل الدم فيضطر الطبيب إلى ولادة الأم مبكرًا.

- زيادة في وجود السائل الموجود حول الجنين «السائل الأميوزي»، وذلك يحدث بسبب عدة أمراض مثل إصابة الأم بمرض السكر.

- العيب الخلقي في الجنين بسبب الضغط على الأغشية الموجودة داخل الرحم وهذا يؤدي للولادة المبكرة.

- التهاب المثانة الذي لم يُعالج لذلك يجب تحليل البول الدائم خلال فترة الحمل. ‏

- ‏وجود بكتيريا المثانة.

- قلة إفراز أنزيمات الكبد.

- نقص الهيموجلوبين فبالتالي تقل الصفائح الدموية بالجسم مما قد يعرض الجنين للخطورة.

- حجم المياة حول الجنين يكون أكثر أو أقل من الطبيعي.

- طول عنق الرحم يجب أن يكون أكبر من 1 ونص سم إذا كان أقل يجب عملية ربط عنق الرحم.

- تدخين الأم أو جلوسها في أماكن بها تدخين.

- إذا كان سن الأم أقل من 20 سنة أو أكبر من 40 سنة.

- الزيادة في حجم الجنين.

- ارتفاع إنزيمات الدم.

- الارتفاع الشديد لضغط الأم أثناء الحمل.

- في حالة وجود تؤأم وذلك بسبب اشتراك الطفلين في مشيمة واحدة.

- حدوث انفجار مبكر في الجيب المائي.

- وجود التهاب داخل الرحم لذا يجب الولادة المبكرة لمنع أي ميكروب أن يصل إلى الجنين.

وأضاف أن الولادة المبكرة في هذه الحالات، قد تقلل من خطر إصابة الجنين بالعديد من الأمراض ويكون دخوله للحضانة بذلك أقل فترة ممكنة، وإذا كان يوجد خطورة على صحة الجنين يقوم الطبيب بحقنه بحقن تحسين الرئة.

حالة شعور الأم بالولادة المبكرة

وأكد «أبو الفتوح»، أنه إذا شعرت الأم بالولادة المبكرة «الطلق» وزيادة ضربات القلب يجب الاتصال بالطبيب وسيعلق المحاليل التي تقلل من الانقباضات الرحمية وبذلك سيحمي الجنين، ونوه أن في كل هذه الحالات، الطبيب هو الذي يحدد من خلال التحاليل ونظرة الطبيب للأم هل ستحتمل باقى فترة الحمل أم لا، فبذلك لا تكون الخطورة كبيرة لذلك لا داعي أن تقلقي.