مجلة «Vogue» عربية تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي بجلسة تصوير سابقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«زوجان جمعتهما الموهبة والحب والحضور وحتى تاريخ الميلاد» في الـ18 من نوفمبر كل عام يحتفل عالم الفن بعيد ميلاد الشريكين، خفيفا الظل أحمد حلمي ومنى زكي، وفي الساعات القليلة الماضية، نشرت مجلة الموضة الفرنسية «Vogue» بنسختها العربية تهنئة لعيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي من خلال استرجاع بعض الذكريات لجلسة تصوير خاصة بهم للمجلة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمجلة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

مجلة «vogue» تستعيد ذكرياتها لعيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي

تعتبر مجلة الموضة الفرنسية Vogue بنسختها العربية، واحده من المجلات المهتمة بالنجوم العربية، سواء بأعياد ميلادهم أو أعمالهم الناجحة، لذلك اهتمت بتهنئة أحمد حلمي ومنى زكي، في عيد ميلادهما الذي يوافق يوم 18 نوفمبر، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

ونشرت المجلة عدة صور لجلسة تصوير أجرتها للزوجين عام 2018 قائلة: «يصادف اليوم عيد ميلاد نجمين من أحب نجوم الوطن العربي، ونسترجع لهم جلسة التصوير الرومانسية التي أجرتها لهم Vogue عام 2018»

عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي

في الساعات القليلة الماضية، نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بزوجته الفنانة منى زكى، وذلك احتفالا بعيد ميلادهما، فقد أتم عامه الـ53، بينما أتمت زوجته عامها الـ49، وقالت منى زكي عن زوجها لمجلة «vogue» في حوار سابق: «علمني حاجات كتيرة، خصوصاً أن عنده معرفة بأمور مختلفة بيجمع بين الحس الفكاهي وآراء مهمة وعميقة في الحياة، أحمد حلمي فنان حقيقي وشامل، بيرسم ويكتب ويقرأ كتير، وهو صاحب ذوق فني راق، أما على المستوى الإنساني، فهو شخص طيب جداً ومتسامح، علّمني الصبر والهدوء»، وعلى الرغم أنهما ليسوا متشابهين في الكثير من الأشياء إلا أن ما أهم يجمعهما الموسيقى والقراءة.