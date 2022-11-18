نصائح تساعدك في التخلص من قشرة الشعر بطريقة طبيعية في البيت

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعاني الكثيرون من قشرة الشعر التي تنتشر في الرأس، وهو أمر مزعج لهم، لكن يمكن السيطرة على قشرة الرأس وعلاجها في معظم الحالات، من خلال بعض النصائح التي تساعدك في التخلص من قشرة الشعر وحكة فروة الرأس المتقشرة، وذلك على النحو التالي بحسب ما نشر موقع «ستيل كريز» المتخصص في علاجات الشعر والبشرة والموضة والجمال.

نصائح للتخلص من قشرة الشعر نهائيا

اغسلي شعرك بانتظام:

يؤدي تراكم الزيوت الزائدة والأوساخ وخلايا الجلد الميتة على فروة رأسك إلى زيادة خطر الإصابة بـ قشرة الرأس، لذلك يجب غسل شعرك بانتظام للحفاظ عليه نظيفًا وخالٍ من القشرة، ولكن لا تستخدم الشامبو القاسي الذي قد يجفف فروة رأسك ويزيد من سوء الحالة.

استخدم الشامبو المضاد للقشرة:

التحول من الشامبو العادي إلى الشامبو المضاد لـ قشرة الشعر هو أسهل خيار لعلاج قشرة الرأس، حيث يحتوي الشامبو المضاد للقشرة على حمض الساليسيليك، والكيتوكونازول، وبريثيون الزنك، وكبريتيد السيلينيوم الذي يعمل ضد التقشر.

تغيير نظامك الغذائي:

من الممكن أن يؤدي نظام الطعام الذي يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية إلى ظهور قشرة الرأس، وقد أظهرت دراسة أن الأطعمة الغنية بالدهون والسكر تؤدي إلى ظهور المزيد من قشرة الرأس مقارنة بحمية الفاكهة، حافظي على نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية والبروتينات والمعادن للحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.

قشر فروة رأسك:

يمكن أن يساعد تقشير فروة رأسك على إزالة خلايا الجلد الميتة وتراكم المنتجات، حيث تحافظ مقشرات فروة الرأس على الرطوبة الطبيعية لفروة رأسك، وتقلل من الجفاف، وتمنع تكون القشور.

يمكنك أيضًا استخدام ماسك الزيت الساخن لموازنة إنتاج الزيت في فروة رأسك.