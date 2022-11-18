العلاقة بين ارتفاع هرمون الحمل ونوع الجنين.. أطباء نساء يجيبون عن السؤال الصعب

القاهرة - سمر حسين - ماما

يختلف الحمل من سيدة لأخرى، خاصة في طريقة تحديد نوع الجنين، وعادة يختلط الأمر عند بعض الحوامل، لذا نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الحمل والجنين والعلاقة بين ارتفاع هرمون الحمل ونوع الجنين.

العلاقة بين ارتفاع هرمون الحمل ونوع الجنين

وأوضح الدكتور أحمد عوض الله، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم خلال لقاء سابق، العلاقة بين ارتفاع هرمون الحمل ونوع الجنين، مؤكدا أن هرمون الحمل يُسمى «human chorionic gonadotropin» ويظهر مع بدء عمل البويضات داخل الأم في بداية الحمل، ويظهر في الدم والبول لدى المرأة الحامل في وقت مبكر ويرتفع الهرمون بمعدل كبير في الأرقام الخاصة بتحاليل الدم

الحمل الضعيف يكون ولد

قالت الدكتورة عبير عبدالله، أخصائية النساء والتوليد والعقم لـ«هن»، إن المسؤول عن تحديد جنس الجنين هو السونار، وهو الذي يمكن من خلاله الكشف عن جنس ونوع الجنين، وإن هرمونات الحمل تؤثر على الأم في كل الأحوال بالضعف، لذلك يجب مراعاة عدة خطوات حتى لا يكون حمل الأم ضعيف.

- وعددت تلك الخطوات وهي كالتالي:

- تجنب الوزن الزائد حتى لا يؤثر على البويضات.

- تجنب الضغط النفسي.

- اتباع نظام غذائي وصحي والبعد عن الأطعمة السريعة.

- الحصول على فيتامين «B» وفوليك أسيد.

- النوم بشكل صحي.

- ممارسة الرياضة غير العنيفة بانتظام.

الحمل المرتفع ونوع الجنين

وأضافت «عبدالله»، أن الحيوانات المنوية والكروموسومات التي تحملها الأم من الأب هي المسؤولة عن نوع الجنين وتحمل المشيمة الكروموسومات لكلا الجنسين، وأن الحيوانات المنوية التي تحمل كروموسومات x تكون مسؤولة عن إنجاب الفتيات، بينما عندما تحمل كروموسومات y يكون المولود ذكر، وأكدت أن الضغط المرتفع للأم يلزمه الكشف الروتيني.

هل حمل الولد أضعف من البنت

وقال إسماعيل أبو الفتوح، أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني ،خلال حديثه في إحدى حلقات برنامج «العيادة» المعروض على شاشة «الحياة»، إن الفحص الدوري للأم والجنين بصفة روتينية يجب أن تتبعه كل أم، مضيفا أن هرمون الحمل ليس له علاقة بنوع الجنين فلا يمكن أن يكون هرمون الحمل أقوى في حالة البنت عن الولد.

وأضاف إنه بالطبع مشيمة بطن الأم الحامل بالأجنة الذكور مختلفة عن مشيمة الحمل بالأجنة الإناث، وإن تنمو الأولاد في الرحم بشكل أسرع من البنات وبالتالي من الممكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بنقص التغذية، لذلك يجب أن تتبع الأم نظام غذائي صحي من خلال الفيتامينات.

متى يفرز الجنين هرمون الذكورة

وتعد المشيمة عضوًا فريدًا ومعقدًا من الغدد الصماء وتلعب دورًا حاسمًا أثناء نمو الجنين من خلال السماح بالتبادل السريع للمغذيات بين نظامي الدورة الدموية للأم والجنين، والمشيمة نسيج مستهدف للغدد الصماء حيث تعبر عن طيف واسع من مستقبلات الهرمونات ومستقبلات عامل النمو، لذلك يبدأ إنتاج هرمون التستوستيرون «هرمون الذكورة» في الجنين في الأسبوع الثامن من الحمل.