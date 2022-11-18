ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البنجر والرمان على الريق؟.. خبيرة تغذية تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر البنجر والرمان، من العصائر المحببة لدى الكثير من الناس، ويعتبر الرمان من الفواكه المفيدة للصحة بشكل عام، إضافة إلى ذلك البنجر الذي يساعد الجسم على مقاومة الفيروسات بسبب عمله على تقوية الجهاز المناعي وأيضا مد الجسم بالفيتامينات والحديد، ذلك بالإضافة إلى فوائدهم بالنسبة للبشرة والشعر.

ويتساءل الكثيرون عن ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البنجر و الرمان على الريق؟، وهو ما تجيب عنه الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، عبر «هن».

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البنجر والرومان على الريق؟

قالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن»، إن تناول عصير البنجر والرمان على الريق أو بصورة فواكه ليس له أي اضرار على الجسم، بل هو من الأطعمة والفواكه المفيد جدًا للجسم في جميع الحالات سواء عصائر أو بصورة صلبة، وينصح بتناولهم خاصة في هذه الأيام التي ينتشر فيها للفيروسات.

أهم الفوائد الصحية لعصير البنجر والرمان

وعددت «صلاح»، فوائد البنجر والرمان أو عصير البنجر والرمان، أهمها أنهما غنيان بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجلد والبشرة، حيث يمدها بالنضارة كما أنها مهمة لصحة الشعر أيضاً، ويقي عصير البنجر والرمان من الإصابة بأمراض السرطان كما يعد عنصرًا غذائيًا هاما لمرضى السرطان الذين يتعرضون للعلاج الكيماوي.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية: «بننصح الناس اللي جالها كانسر يكثروا من البنجر والرومان لإنه بيقوي المناعة جدا، غني بالحديد وفيتامين سي، يقي من الأنيميا، وجود الحديد وفيتامين سي في ثمرة واحدة سواء كان رومان أو بنجر بيعمل امتصاص للحديد أسرع».

فوائد الرمان والبنجر

-عصير الرمان والبنجر مفيد للجهاز الهضمي، حيث يعمل على تهدئة حركة القولون، وجعلها تسير بشكل طبيعي.

- مفيد لمرضى مقاومة الأنسولين، حيث يحسن عملها ويساعدهم على التخلص من الوزن بشكل أسرع