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طريقة عمل الباستا فلورا.. الوصفة الأصلية بمربى المشمش

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الباستا فلورا- تعبيرية

حضري لأطفالك الباستا فلورا في البيت بخطوات سهلة وسريعة، فيما يلي طريقة عمل الباستا فلورا في البيت مثل الجاهزة، حضريها لأطفالك في الشتاء على طريقة الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل باستا فلورا بالمربى

فيما يلي خطوات عمل الباستا فلورا:

3 أكواب دقيق

كوب سكر

كوب إلا ربع سمن

3 بيضات

معلقة كبيرة بيكينج باودر

معلقة صغيرة فانيليا

مربى توت أسود

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طريقة تحضير الباستا فلورا

يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه البيكينج باودر، وينخل جيداً، لعمل الباستا فلورا بشكل صحيح.

يوضع السمن في المضرب الكهربائي، ويضاف إليه السكر، ويخفق جيداً حتى يذوب السكر.

يضاف البيض والفانيليا، ويضرب جيداً حتى يتجانس.

يضاف الدقيق المخلوط بالبيكينج باودر، ويعجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

تدهن الصينية بالسمن، ويسخن الفرن على درجة 180 مئوية.

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يؤخذ جزء من العجين حوالي الثلث، ويوضع جانباً.

يوضع العجين في الصينية ويفرد جيداً ليصبح بسمك 1 سم.

يتم عمل حافة للعجين لتكون ملاصقة لحواف الصينية.

تدهن العجين بالمربى، مع مراعاة أن يتم توزيع المربى بالتساوي على كامل الصينية.

يشكل المتبقي من العجين على هيئة كرة، وتبشر فوق المربى.

تدخل الفرن لمدة 30 دقيقة، وحتى تنضج وتحمر.

تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلاً.

تقطع، وتقدم.

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طريقة عمل الباستا فلورا بمربى المشمش

¼ كيلو زبدة طرية، حوالي 250 جرام.

1/8 كيلو سكر بودرة منخول

2 بيضة.

فانيليا.

رشة ملح.

½ كيلو دقيق أبيض.

رشة ملح.

للحشوة: ½ كيلو مربى مشمش.

للتزيين: سكر بودرة منخول

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طريقة تحضير الباستا فلورا بمربى المشمش

 يُضرب الزبد الطري مع السكر حتى يصبح القوام كريمي ثم يضاف الدقيق والفانيليا ورشة الملح والبيض في محضرة الطعام حتى الحصول على عجينة.

تُفرد نصف العجينة بين اثنين من أكياس النايلون بالنشابة على مقاس القالب وتُرفع بالكيس ثم تُقلب في القالب المتحرك، وتزال الأطراف الزائدة بالسكين، ثم يحشي التارت بطبقة المربى.

تُزال الأطراف الزائدة بالسكين ويمكن تشكيلها فى قوالب الميني تارت وحشوها بالمربى أو تشكيلها بقطاعات الورد وتزين الباستا فلورا بها.

5- يدخل القالب الفرن الساخن على 180 درجة مئوية حتى يحصل على اللون الذهبي أو تمام النضج في خلال نصف ساعة أو أكثر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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