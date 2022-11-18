الامارات | باعت مليوني تذكرة في يوم واحد .. وقف بيع تذاكر حفل تايلور سويفت لسبب غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن موقع «تيكت ماستر» المتخصص في بيع تذاكر الأحداث الترفيهية اليوم إلغاء عملية البيع العام لبطاقات حفلات جولة تايلور سويفت في الولايات المتحدة، بعد الأعطال الكثيرة التي طالت عملية البيع المسبق للتذاكر.

وكتبت الشركة عبر صفحتها على تويتر «بسبب ارتفاع الطلب بشكل كبير وعدم كفاية مخزون التذاكر المتبقية لتلبية هذا الطلب»، ألغيت عملية البيع التي كان من المقرر أن تحصل الجمعة.

وأبدى مستخدمون استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس امتعاضهم من هذا القرار، في ظل انتظارهم طويلا لحجز تذاكر لحضور الحفلات التي وصلت أسعارها إلى آلاف الدولارات.

ولم تردّ «تيكت ماستر» على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس.

وقالت الشركة إنها باعت مليوني تذكرة لنجمة البوب الثلاثاء خلال فترة البيع المسبق، وهو رقم قياسي لفنان في يوم واحد.

وعلى الرغم من اعتماد ضوابط كثيرة على الموقع، بينها التحقق من حسابات المعجبين ومنح رموز شراء المقاعد مسبقاً، اشتكى موقع التذاكر في بيان «من عدد هائل من» الهجمات المنفذة آلياً.

وقالت الشركة إن نظام «تيكت ماستر» تلقى 3,5 مليارات طلب، ما تسبب في حدوث أعطال.

وأعاد هذا الوضع إشعال الجدل حول هذه الشركة العملاقة في مجال بيع التذاكر التي تثير استياء لدى محبي الموسيقى منذ سنوات، خصوصاً بسبب الرسوم الخفية والأسعار المرتفعة.

وانتقد مسؤولون أميركيون الاندماج في عام 2010 بين «تيكت ماستر» و«لايف نايشن»، إذ وصف النائب الديموقراطي ديفيد سيسلين هذه العملية بأنها «احتكار خارج عن السيطرة».