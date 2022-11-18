إصابة خطيرة لفتاة بسبب رقصة «عقباوي».. وطبيب يحذر من «التريند»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يطل علينا بين الحين والآخر «تريند» جديد من عالم تطبيق منصة الفيديوهات «تيك توك»، ولم يمر الكثير إلا ويضج بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انغماس والشباب والفتيات خاصة بمرحلة المراهقة خلفه في محاولات لتقليده ومحاكاته.

ولعل واحد من أشهر تلك الفيديوهات التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كانت استعراض يُدعى «رقصة عقباوي» التي راجت الفيديوهات الخاصة بها مُكتظة بالفتيات والشباب، وهم يؤدون الرقص من خلال القفز في المكان على ركبتيهم.

إصابة خطيرة لطفلة بسبب رقصة «عقباوي»

وخلال الساعات الماضية، استغاثت أم تُدعى ريهام علام، مما حدث لطفلتها بالمدرسة، بعد إصابتها بسبب تقليد الرقصة المنتشرة: «ده بوست تحذيري من ترند علي تيك توك، راما بنتي عندها ارتشاح في الركبتين، وطبعا اتمنعت انها تطلع سلم او تشيل حاجة و احنا في سنة دراسية مهمة جدًا، والترند اسمه عقباوي رقصة عادية كانت بتعملها قدامي لكن هي محتاجة ناس بروفشنال يعملوها، والدكتور قالي إحمدي لانها ممكن تعمل رباط صليبي و الحمد لله انها جت لحد كدة».

واختتمت الأم حديثها: «أنا بس قلت أحذركم لأن أطفال كتير أوي بيعملوها عادي وياريت تنصحوا كل اللي تعرفوهم عن الرقصة و خطورتها».

طبيب يحذر من التريند

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور سعد الديب استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، خلال حديثه لـ «هُن» من الرقصة المنتشرة، مؤكدًا إنها تسبب إصابات خطيرة بالقدمين والركبتين لكن لا تصل للرباط الصليبي.

وتابع: «للأسف الرقصة دي بتسبب ارتشاح في المفاصل، وممكن إصابة في الغضروف الداخلي، واللي بيوصل في النهاية لجراحة في الركبة، ووقتها بيصعب عليهم الحركة أو إنهم يحملوا أي حاجة».