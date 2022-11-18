الامارات | «الثقافة والفنون» تعزّز الإبداع الإماراتي في «فن أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ضمن فعاليات معرض «فن أبوظبي»، عبر برنامج حافل من الفعاليات والجلسات الحوارية والأعمال الفنية، واستضافات تعزّز حضور الإبداع الإماراتي.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، هدى خميس: «نشارك سنوياً في (فن أبوظبي) منذ انطلاقه، ونحرص على الإسهام في احتضان الإبداع الإماراتي وتعزيز حضوره العالمي في مشهد التشكيل المعاصر، ويسرّنا إتاحة الفرصة أمام جمهور المعرض للقاء الفائزين بمنح وجوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وشركائها، واستلهام الأعمال الاستثنائية للفائزين بها».

وتابعت: «أهنئ الفائزين بـ(جائزة كريستو وجان كلود)، التي ننظمها برعاية سموّ الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وبالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، وهم: روضة المزروعي، جيرالد جيسون كروز، وجنيفر تساي، عن عملهم (النسيج الحضري)، الذي يسعدنا أن نقدّمه لجمهور (فن أبوظبي)، لما يمثله من دليل على فرادة وتنوّع الإبداع الإماراتي، وما يعكسه من التزام لدينا بالاستثمار في الشباب وتنمية مهاراتهم سبيلاً لاستدامة النهضة الثقافية».

ويستضيف جناح المجموعة جلسة حوارية مع مديرة «جائزة كريستو وجان كلود»، إميلي دوهرتي، للتعريف بالجائزة التي تطلق سنوياً منذ عام 2012، بالتعاون بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وجامعة نيويورك أبوظبي، وتعد بمثابة منصّة انطلاق للفنانين الناشئين عبر الإمارات السبع، وتشجع الأعمال الفنية الجديدة، وتقدم للفائزين نظرة عن الحياة المهنية كفنانين، من فكرة تصميم العمل الفني مروراً بالتكليف حتى العرض للجمهور، وذلك بهدف تشجيع طلاب الجامعات والمبدعين الناشئين والفنانين المحتملين الجدد على المشاركة في الجائزة.

ويستعرض جناح المجموعة، للمرة الأولى، المجسّم الفني الفائز بالنسخة الـ10 من «جائزة كريستو وجان كلود 2022»، كما يستضيف الفريق الفائز لتسليط الضوء على مراحل التصميم والمفهوم الكامن، ونبذة مختصرة عن المواد المستخدمة في العمل الفني، والتحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها، ثم فقرة مخصصة للإجابة عن أسئلة الجمهور والمشاركين.

ويستضيف الجناح، اليوم الجمعة، الطالبتين الإماراتيتين من معهد دبي للتصميم والابتكار: أسماء المري، وميديا الفلاسي، الفائزتين بجائزة منحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع مدرسة «فان كليف آند أربيلز» في باريس، عن عملهما الفني «أوشا»، المستوحى من كلمة «FLORA»، وهو عبارة عن مجوهرات من سوار الأذن مصممة لتكريم الأمهات، لتسليط الضوء على رحلتهما التعليمية إلى باريس لتعزيز مهاراتهما وتحقيق أحلامهما.