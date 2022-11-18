الامارات | «طريقتي في فهم الأشياء» بمتحف لندن.. حين يصير الفن خدعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «طريقتي في فهم الأشياء» بمتحف لندن.. حين يصير الفن خدعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأعمال فنية تجمع بين الجمال والترفيه والخدع البصرية، بدأت في متحف لندن للفنون المعاصرة فعاليات معرض «طريقتي في فهم الأشياء»، الذي يستقطب مجموعة واسعة من الأعمال التي تختص في مجال التلاعب البصري، أو ما يُسمي فن الخدعة والفنون ثلاثية الأبعاد، التي تلقى رواجاً واسعاً بين الجمهور لجمعها بين جماليات الفن والتقنيات المعاصرة، ويتوقع أن تجذب هذه الأعمال جمهوراً كبيراً من المهتمين في منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصاً من الشباب ومشاهير المنصّات الرقمية.
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