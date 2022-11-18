الامارات | «دبي للياقة».. أسبوع حماسي رابع يتوّجه «تحدي الجري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل «تحدي دبي للياقة» 2022 فعالياته المشوقة في أسبوعه الرابع ليقدم المزيد من الفعاليات والأنشطة والحصص الرياضية المجانية والشاملة، والتي تُقام في جميع أنحاء المدينة تشجيعاً للجميع على المشاركة في التحدي. ويعود «تحدي دبي للجري» إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» إلى شارع الشيخ زايد 20 نوفمبر الجاري في تجربة مجتمعية مميزة، ومن المتوقع أن يشارك في التحدي عشرات الآلاف من الحريصين على الاستمتاع بحياة أكثر نشاطاً وصحة. كما تستمر قرى اللياقة البدنية «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة» بتقديم المزيد من الحصص والأنشطة الرياضية المتنوّعة، بالإضافة إلى 10 مراكز للياقة البدنية التي تستقبل المشاركين من كل الأعمار ومستويات اللياقة.