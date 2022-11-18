الامارات | لوحة ضخمة لآندي وارهول تُباع بـ 85 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة «وايت ديزاستر» الضخمة للفنان الأميركي، لآندي وارهول، والتي تعود إلى ستينات القرن الفائت، لقاء 85 مليون دولار، ضمن مزاد نظمته دار سوذبيز أمس، في نيويورك.

وبيعت اللوحة التي تعود إلى سنة 1963 مقابل 85.35 مليون دولار، بعد دقيقتين على انطلاق المزاد.

وأصبح معلّم فن الـ«بوب آرت» الذي توفي عام 1987 نجماً في مجال المزادات، وتعود آخر عملية بيع للوحة ضخمة من هذه السلسلة التي تحمل اسم «ديث أند ديزاستر سيريز»، إلى عام 2013، حين بيعت في مزاد نظمته سوذبيز مقابل 105 ملايين دولار، مسجلة رقماً قياسياً جديداً لعمل تابع للفنان الأميركي.

وبيعت لوحة «شوت سايدج بلو مارلين» التي تمثل صورة بورتريه لمارلين مونرو ضمن مزاد نُظم في مايو لقاء 195 مليون دولار.