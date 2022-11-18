الامارات | «أصدقاء مرضى السرطان» تجمع 500 خبير في مؤتمرها الخامس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المؤتمر الخليجي المشترك الخامس للسرطان، خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري، بهدف الوقوف على الوضع الراهن وتسليط الضوء على أفضل الممارسات للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لمرضى السرطان في جميع مراحل مكافحة المرض.

ويجمع المؤتمر الذي يُنظّم هذا العام تحت شعار «استمرارية الرعاية الصحية لمكافحة السرطان والتصدي له»، 50 متحدثاً عالمياً في ست جلسات ملهمة، بمشاركة مجموعة من الوفود التي تضم أكثر من 500 خبير ومتخصص من عدد من المؤسسات الإقليمية ذات النفع العام والرائدة في مكافحة السرطان، لمناقشة الأولويات المرتبطة بالارتقاء بمستوى تشخيص السرطان والوقاية منه ومكافحته.

ويركز البرنامج الافتتاحي للمؤتمر على العوائق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في طلب المشورة الطبية والمشاركة في برامج الكشف المبكر عن السرطان، ويقدّم رؤى حول أبرز الحواجز التي تقوّض جهود التوعية بأهمية الوقاية من السرطان، ضمن جلسة بعنوان «الحواجز والمعوقات تجاه التوعية بالسرطان والوقاية منه».

ويناقش المؤتمر أهمية الحملات الإعلامية في تعزيز الوعي وتوجيه رسائل مؤثرة، ويسلط الضوء على ضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلام والتقنيات الصحية كأدوات لتعزيز الصحة والتغيير السلوكي.

يُشار إلى أن العلماء والمختصين في البحوث والمناصرة ونشر الوعي بأهمية الوقاية من السرطان المشاركين في المؤتمر، سيعملون على تطوير خطط استراتيجية وتقديم الدعم وتبادل الخبرات والمعارف من خلال الجلسات الحوارية والخطابات الرئيسة لبناء مستقبل أفضل لمرضى السرطان.