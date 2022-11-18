الامارات | منطقة مهرجان الشيخ زايد تتزيّن بالزهور استعداداً للانطلاق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً استهدف تزيين الطريق المؤدي إلى مقر مهرجان الشيخ زايد، بهدف إضفاء المزيد من اللمسات الجمالية على موقع المهرجان، وتعزيز مظاهر البهجة والتناسق، وزراعة زهور موسمية داخل المهرجان وخارجه، وزراعة سياج نباتي على جانبي الطريق المؤدي للمهرجان، وأعمال التشغيل والصيانة للأصول الزراعية داخل المهرجان وخارجه، وقص وتحديد المسطحات الخضراء، ومغطيات التربة، وأعمال صيانة النخيل، وقص الأسيجة النباتية، وتنظيف وتنسيق الحصى الديكوري.

وتنطلق فعاليات المهرجان اليوم بعد استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم بعروض مُبهرة ومتنوعة لطائرات الدرونز، ومجموعة من الألعاب النارية، وذلك احتفالاً بالنسخة الجديدة من الحدث الذي يستمر حتى 18 مارس المقبل بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وأكدت اللجنة العليا للمهرجان سعيها من خلال العروض المتنوعة التي تناسب زوار المهرجان لتقديم مجموعة من الفعاليات الممتعة والمميزة الجديدة بما يتماشى مع أهمية المهرجان ملتقى للحضارات والثقافات، إضافة إلى كونه المكان الأمثل للترفيه، سواء من خلال عروض طائرات الدرونز التي ستقدم عرضاً مرئياً تحت شعار «حياكم»، وكذلك الألعاب النارية، وغيرها من الفعاليات المميزة.

وتشمل فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشيخ زايد عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية الشيقة والحصرية التي تدخل البهجة على الزوار، إضافة إلى عروض الموسيقى التراثية العسكرية التي تتضمن عروضاً مميزة في مختلف أنحاء المهرجان، إلى جانب العديد من المسابقات التراثية والفلكلورية والفعاليات الرياضية الترفيهية المليئة بالحماس.

وبشكل يومي سيكون أمام الضيوف خيارات عدة تشتمل على عروض ترفيهية تفاعلية، وعروض أجنحة حضارة الإمارات، وركوب الخيل والهجن ومشاهدة مسرح الأطفال. ويشتمل المهرجان على أكثر من 15 مسرحاً تعرض فعاليات ثقافية وترفيهية بشكل منتظم.

ويمنح المهرجان زواره آلاف الفرص للفوز بجوائز قيّمة، عبر الكثير من المُسابقات والسحوبات التراثية، مثل سحوبات «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، وسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 2022، وجائزة زايد الكبرى للهجن، ومُسابقات مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور. ويقام أيضاً «معرض السلوقي» الذي يعرّف الزوار بالتقاليد المتعلقة بالسلوقي العربي، مثل الصيد والاهتمام بها وكيفية تدريبها، إضافة إلى مسابقات المأكولات الشعبية.

وبالنسبة لعشاق المطابخ العالمية فإن أكثر من 60 مطعماً ستقدم أطباقها الشهية للجمهور، والتي تعكس وصفات مختلفة حول العالم، وتتوزع على مطاعم وعربات طعام ومطاعم الأجنحة وأكشاك ومطاعم منطقة الفنون، وستقدم تجربة طعام لا تنسى لجميع الزوار على اختلاف أذواقهم من خلال المطابخ المحلية والعالمية.