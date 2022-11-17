نصائح لتجنب احتيالات عروض الجمعة البيضاء.. منها «الاطلاع على فاتورة الشراء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر الكثير من الأشخاص عروض الجمعة البيضاء كل عام، للخصومات الكبيرة سواء على الملابس أو الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو اشتراكات الجيم ومراكز التجميل وغيره ولكن هناك بعض التجار يستغلون ذلك بشكل سيء ومن الممكن أن يتعرض الشخص للاحتيال.

وترصد «هن»، نصائح لتجنب الاحتيال في عروض الجمعة البيضاء، التي تكون طوال شهر نوفمبر أو الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر حسب الأماكن والتجار والمواقع، وفقا للدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات تليفزيونية.

تجنب هوس الشراء

- شراء ما تحتاج إليه فقط والاعتدال في ذلك، وتحديد المنتجات التي ترغب فيها وتجنب هوس الشراء بسبب أن السلع عليها خصومات بشكل مبالغ فيه.

- التأكد أن السلع التي تحتوي على علامات تجارية أنها أصلية ومكتوبة صحيحا ويمكن العودة للمكان الأصلي صاحب العلامة والتطلع على السعر الحالي.

- يجب عليك تحديد المنافذ التي ستشتري منها سواء محال أو مواقع إلكترونية ويجب أن تكون موثوقا بها وغير وهمية.

- في عروض الجمعة البيضاء، يفضل الابتعاد عن شراء المنتجات الغذائية من خلال المواقع الإلكترونية أو التطبيقات، لضمان الصلاحية وكذلك لعدم استبداله بمنتج آخر تحت بنود سياسة المكان.

- من المهم جدا الاطلاع على فاتورة الشراء جيدا والتأكد من إمكانية الاسترجاع أو الاستبدال خلال الفترة المتعارف عليها سواء 14 يوما أو 30 يوما.

مقارنة الأسعار قبل وبعد الخصم

- يجب مقارنة الأسعار قبل الخصم وبعد الخصم وهل يستحق بالفعل أم لا.

- من المفترض تحديد الميزانية بمبلغ معين للمرغوب فيه لتجنب الإفراط في الشراء والتجاوز عن الرقم المحدد.

- يمكن الكشف عن العروض البيضاء المزيفة من خلال معرفة أسعار السلعة أو المنتج بشكل عام على سبيل المثال هناك هاتف ذكي كنت تبحث عنه وتنتظر التخفيضات عليه حينها سيمكنك معرفة إذا كان الخصم حقيقي أم مزيف، لذا يمكن الآن قبل هذا اليوم، الاطلاع على المنتج المرغوب وسعره حاليا.

- الاتصال بجهاز حماية المستهلك في حال وجود أي مخالفة أو تخفيض وهمي.