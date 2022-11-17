مشكلات صحية يعاني منها الأطفال بسبب الولادة المبكرة.. أبرزها «ضيق التنفس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتمثل خطورة الولادة المبكرة في أن الأم تلد طفلها قبل الموعد الذي حدده لها طبيبها الخاص بـ 3 أسابيع، وعلى الرغم من أن لها أسبابًا حاسمة إذ تتطلب الحالة الصحية للأم، الولادة فورًا؛ لكنها تؤدي إلى مشكلات كثيرة للطفل، يعرضها «هن» في التقرير التالي ضمن مشكلات صحية يعاني منها الأطفال بسبب الولادة المبكرة، وفقًا لموقع «Mayoclinic».

مشكلات صحية يعاني منها الأطفال بسبب الولادة المبكرة

هناك مشكلات صحية يعاني منها الأطفال بسبب الولادة المبكرة تتفاوت من حيث خطورتها، هناك حالات تتطلب رعاية طبية فائقة بسبب عدم اكتمال بعض أعضاء الطفل مثل الرئة، وهنا يجب على الطبيب توفير حضانة خاصة للطفل حتى تكتمل أعضائه أو تحفيز الأعضاء أيضًا لأداء عملها بشكل طبيعي، وهناك مشاكل أخرى منها الآتي:

- قد يعاني طفلك من مشكلات خفيفة بسبب الولادة المبكرة أو قد يعاني مضاعفات أكثر وضوحًا، منها ولادته بحجم صغير مع رأس كبيرة بشكل غير متناسب، أو ملامح تبدو أكثر حدة وأقل استدارة من ملامح الطفل المولود بعد مدة حمل مكتملة، نتيجة لنقص مخزون الدهون.

- قد يعاني الطفل من انخفاض درجة حرارة الجسم، خاصة في فترة ما بعد الولادة مباشرة في حجرة الولادة، نتيجة لنقص الدهون المخزنة بالجسم أيضًا وهناك أعراض أخرى منها ضيق التنفس أو التنفس بصعوبة، نقص في ردود الأفعال الخاصة بالمص والبلع، مما يؤدي إلى صعوبات في التغذية.

مشكلات الولادة المبكرة بالنسبة لأعضاء الطفل

بالنسبة للمشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال بسبب الولادة المبكرة، قال الدكتور أحمد خيري أستاذ النساء والتوليد والعقم كلية طب عين شمس، خلال برنامج «العيادة»: «أولًا الولادة المبكرة أهم حاجة فيها الحد الفاصل وهو 28 أسبوعا وإمتى نخلي الطفل قادر على الحياة خارج الرحم والولادة المبكرة هي إن عندي طفل لكن لم يصل لمرحلة الاكتمال التامة، الطفل كل حاجة فيه بتتكون من أول يوم لآخر يوم لكن بداية من الشهر الخامس أو السادس بيبقى عندي طفل مكتمل بس مفتقد اللمسات الأخيرة اللي بتساعد على عمل وظائف الاعضاء».

وتابع: «بالتالي الطفل لو اتولد في الفترة دي بيكون أعضاؤه محتاجة دعم عشان تؤدي وظائفها بطريقة طبيعية، وآخر الأعضاء اللي بيكتملوا هما الرئة والكبد، لذلك أهم المشاكل التي تواجه الأطفال في الولادة المبكرة أن الأعضاء بتاعته بتكون محتاجة حافز عشان يساعدها تؤدي وظائفها ويقدر يعيش خارج الرحم».