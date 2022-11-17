طريقة تحضير حمص الشام زي المحلات.. في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد حمص الشام من المشروبات الشتوية التي ارتبطت بانخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد، إذ أنه واحد من المشروبات اللذيذة ذات المذاق المميز، التي يفضلها الكثير، ويعد مشروبا أساسيا في العديد من المحلات والمطاعم خلال أشهر الشتاء.

وإليكٍ طريقة تحضير حمص الشام الأصلي بطريقة الشيف منال العالم، بالخطوات التالية:

المقادير:

- كوب من الحمص.

- 1/2 كوب عصير طماطم مصفى.

- 4 أكواب ماء.

- ملعقة كبيرة كمون مطحون.

- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

-ملعقة كبيرة بابريكا.

- ملح.

مقادير الدقة:

- 4 معالق كبيرة خل.

- ملعقة صغيرة كمون.

-ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

- شطة.

- شرائح ليمون فريش للتقديم.

طريقة تحضير حمص الشام:

- انقعي الحمص بماء مغلي ليلة كاملة، واحرصي على تغير المياة ثلاث أو أربع مرات.

- اغسلي الحمص وعيه على النار في المياة حتى الغليان.

- ضيفي عصير الطماطم، مع الكمون، والبابريكا، والثوم.

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

إليكٍ طريقه عمل حمص الشام زي المحلات بخطوات الشيف حسن.

المكونات:

- نصف كيلو حمص.

- ربع كيلو طماطم مبشورة.

- ثوم مهروس.

- بصلة مبشورة.

- ملح.

- كمون.

- شطة.

- عصير ليمون.

- ماء مغلي.

طريقة تحضير حمص الشام زي المحلات

- قومي بنقع الحمص جيدًا.

- ضعي الماء في مقدار، وضعيه على النار حتى الغليان.

- ضيفي للماء الثوم والبصل والطماطم المبشورة وانتظري حتى الغليان.

- ضيفي الحمص واتركيه على النار لمدة ساعة.

- ضيفي الملح والكمون والشطة وعصير الليمون، عند اقتراب الحمص من النضج.

- اتركي الحمص يغلي مرة أخرى ثم ارفعيه من على النار وصبيه في كاسات التقديم.