ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز والأرز؟.. «مخاطر لا تتوقعها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز والأرز؟.. سؤال قد يأتي على بالك مرارًا وتكرارًا، فتناول قطع الخبز وأطباق الأرز بشكل يومي، جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي للكثير، إذ أن البعض لا يمكنه الاستغناء عن هذه الأنواع، بينما قد يلجأ البعض للتوقف عنها ربما بسبب الحمية الغذائية أو تجنب مخاطر الإفراط فيها.

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز والأرز؟

وعلى الرغم من مذاق الأرز والخبز، وقيمتهم على طاولة طعامك الرئيسية، يحذر الأطباء من الإفراط فيهما بسبب النشويات العالية والمشكلات الصحية المُسببة حال تناولهما باستمرار وبدون تنظيم.

وعلى الرغم من إن الإفراط في الخبز والأرز يسبب المخاطر الصحية، فأن التوقف عنهما أيضًا يسبب أزمات من نوع آخر.

وفي هذا الصدد، نصحت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هن»، بضرورة التقليل من تناول الخبز والأرز وليس التوقف تماما، إذ يعتبران من مصادر الطاقة المهمة للجسم، ويفضل التقليل منهما.

وأوضحت أن التقليل والاعتدال فيهما يعملان على ضبط مستويات السكر في الدم، وفقدان الوزن بصورة سليمة، وتقوية الجهاز المناعي، والتقليل من خطر تسوس الأسنان، وتعزيز مستويات التركيز.

مخاطر صحية

وحذرت الدكتورة مروة شعير من الامتناع عن تناول الأرز والخبز، لما يسببه من مشكلات صحية كبيرة تتمثل في الآتي:

- فقدان الوزن ولكن بشكل مبالغ فيه، وبصورة سريعة.

- التأثير على الهرمونات الخاصة بالشبع والجوع.

- التعرض لهبوط في الدورة الدموية.

- عند التوقف عن تناول الخبز يفقد الجسم الكثير من الماء، تخزين الكربوهيدرات في الجسم على هيئة الغلايكوجين، وفقدان كميات كبيرة من الماء.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

بدائل طبيعية

كان موقع «healthcentral»، أجاب عن السؤال الشهير، موضحًا إن من يتوقفون عن تناول الخبز والأرز، قد يشعرون بصحة عامة جيدة، وشعور بالطاقة في بعض الأحيان، وفقدان ملحوظ في الوزن، إلا أن الأمر قد يتطلب إيجاد بدائل حتى لا ينعكس الأمر على صحتك ويسبب مشكلات مرضية.

ونصح الموقع بتناول السلطة الخضراء، والبروتين الحيواني والنباتي من الفول والعدس والحمص، واللحوم الحمراء، والبيضاء، فضلًا عن تناول الفواكه الغنية بالألياف، وذلك للشعور بالشبع وتجنب تناول النشويات.