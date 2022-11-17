أطعمة ومشروبات صحية تقي الأم من خطورة الولادة المبكرة.. منها «البروكلي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الولادة المبكرة تمثل خطرا حقيقيا على الأطفال، إذ أن الأطفال الذين ولدوا مبكرا هم أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الأول بنسبة 21%، ومن النوع الثاني بنسبة 26%، وكان ذلك لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، بحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة إيكان للطب في مستشفى ماونت سيناي بالولايات المتحدة الأمريكية.

الولادة المبكرة لا تقتصر خطورتها على صحة الأطفال وحسب وإنما أيضا تسبب الموت دون عمر الـ5 وغيرها من المشكلات الصحية العديدة، وأهم طرق منع الولادة المبكرة هي النظام الغذائي الصحي والسليم، وفيما يلي قائمة بمشروبات ومأكولات صحية لتقي الأم من خطورة الولادة المبكرة، بحسب الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، والدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية.

مأكولات ومشروبات تقي من الولادة المبكرة

الماء مفيد للغاية في الوقاية من الولادة المبكرة، ومشكلات الإجهاض المتعددة، حيث إن قلة تناول الماء للحامل، يؤدي للجفاف، ويخفض من مستوى السائل السلوي المحيط بالجنين داخل الرحم، مما يؤثر على نموه، وأحيانا يؤدي هذا الأمر إلى الولادة المبكرة، وتشنجات العضلات، والإصابة بالتهابات المسالك البولية.

الحرص على التغذية السليمة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك والحديد والكالسيوم والبروتين لمنع الولادة المبكرة.

الرمان مفيد جدا للمرأة الحامل، لأنه يحمي من خطورة الولادة المبكرة، ويقوي عضلات الرحم، ويعالج الأنيميا، خاصة للمرأة الحامل، لأنه يحتوي على حمض الفوليك، الذي يساعد على تطور ونمو الجنين وحمايته من الإصابة بالتشوهات الخلقية.

فائدة كبيرة للخضروات على صحة الحامل

الخضروات بشكل عام في حالة تناولها قبل الحمل، تقي للغاية من خطورة الولادة المبكرة، إذ أن الجزر والقرنبيط والبروكلي وقرع العسل والكرنب والفاصوليا الخضراء والبطاطس مفيد في الوصول للحمل الكامل، وهي غنية بمضادات الأكسدة والمغذيات المضادة للالتهابات، والتي لها دور كبير في الحد من خطر نتائج الولادة المبكرة.

يحتوي البيض أيضا على كميات صغيرة من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة الموجودة في الأطعمة البحرية التي ارتبطت بزيادة وزن المولود، وانخفاض مخاطر الولادة المبكرة، وكذلك الحد من اكتئاب الأمهات.