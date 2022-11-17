الامارات | «العم تشين» يدخن في المارثون بلا توقف..ترتيبه 574

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الجري في سباق الماراثون عملاً رياضيًا شاقًا خاصة على الجهاز التنفسي، لذا من غير الممكن تخيل إضافة صعوبات إضافية من خلال التدخين مثلا. لكن هذا تماما ما فعله أحد العدائين في ماراثون شينجيانغ الأخير في جيانده بالصين.

وشارك عداء يحمل لقب «العم تشين» في ماراثون لمدة ثلاث ساعات و 28 دقيقة بينما كان يدخن السجائر دون توقف، وفقًا لما ذكرته شركة Canadian Run، الأمر الذي اثار موجة وساعة من الجدل والاستياء من الصورة السلبية التي يمكن لهذا الرجل ان ينشرها في المجتمع.

وسرعان مع ظهرت صور العم تشين وهو يدخن أثناء الركض على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني Weibo أيضا

ولكن عندما بدأ متابعو الإنترنت في التشكيك في صحة القصة، شارك منظمو الماراثون شهادة إنجاز الماراثون مع العامة، والتي تبين أن «العم تشين» المدخن الشره أنهى بأعجوبة الماراثون بالمركز 574 و ركض المسافة كلها أثناء التدخين.

وذكرت محطة «سي بي اس» أن هذه ليست المرة الأولى التي يكتسب فيها الرجل الصيني، البالغ من العمر 50 عامًا، سمعة سيئة للتدخين أثناء مشاركته في سباق.

إذ تم تصوير العم تشين أيضًا وهو في ماراثون عام 2018 و2019 أثناء تدخين السجائر. وفقًا لـ Canadian Running.

في حين أن بعض المستخدمين على Weibo شعروا بالإحباط لأن العم تشين سُمح له بالتدخين أثناء المنافسة في الماراثون، إلا أنه لا توجد قواعد تمنع المتسابقين الحكوميين من التدخين أثناء المنافسة وفق ما تبين.