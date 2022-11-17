كيف يمكن للحامل تجنب الولادة المبكرة؟.. استشاري نساء وتوليد يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الولادات المبكرة من الأمور الصعبة، التي يكون لها مشاكل صحية على الطفل، لذا يسعى الأطباء على زيادة الوعي لتفادي المشاكل والإنجاب في الميعاد الصحيح بعد اكتمال الـ9 أشهر، للحفاظ على صحة الجنين، وهناك بعض الإرشادات تساعد على تجنب الولادة المبكرة التي يجب اتباعها.

وقال الدكتور عمرو حسن استشاري النساء والتوليد، إنّ الولادة المبكرة من أكثر وأهم أسباب تعرض الأطفال أقل من 5 أعوام إلى الوفاة، مشيرًا إلى أن طفل من كل 10 أطفال يتم ولادتهم ولادة مبكرة، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة المولود بمضاعفات مثل الرئة غير المكتملة.

ويقدم استشاري النساء والتوليد أسباب الولادة المبكرة، وإرشادات لتجنب الولادة المبكرة فيما يلي.

أسباب الولادة المبكرة

- التدخين.

- الالتهابات المهبلية والتهابات مجرى البول ينتج عنها انفجارًا مبكرًا لكيس المياه.

- ارتفاع ضغط الدم للأم أو السكري.

- الولادات المتعاقبة، وتعني تكرار الحمل قبل مرور 18 شهرًا على ولادتها.

إرشادات تساعد على تجنب الولادة المبكرة

- علاج الالتهابات المهبلية، والتي تظهر صورة إفرازات كريهة الرائحة، وألوان مختلفة مثل الأخضر أو الأصفر.

- علاج التهابات مجرى البول، والتي يمكن اكتشافها من الشعور بحرقان البول.

- الامتناع عن الأملاح والمخللات المسببة للالتهابات.

- تناول كمية كبيرة من المياه.

- الحرص على النظافة قبل وبعد العلاقة الزوجية.

- التغذية السليمة والحرص على عدم زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه.

- الحرص على المتابعة الجيدة في فترة الحمل.

- الحصول على حامض الفوليك والحديد والكالسيوم والبروتين والمواد المغذية الأخرى من خلال الطعام.

- تناول الفيتامينات بعد استشارة الطبيب حتى تمد الحامل بالعناصر المفقودة خلال الحمل.