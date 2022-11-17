العالم يستقبل الطفلة «فينيس».. الإنسان رقم 8 مليار على وجه المعمورة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أحد مستشفيات الفلبين، وُلدت الطفلة «فينيس» الإنسان رقم 8 مليار بالنسبة إلى سكان الأرض قبل 48 ساعة، وهو ما يساوي 3 أضعاف عمر الكوكب نفسه، وبذلك يتضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات خلال 2.5 مليار عام.

ولادة الطفلة رقم 8 مليار على كوكب الأرض

وأصبحت الطفلة التي ولدت في الساعات القليلة الماضية من ذوات الأرقام القياسية في العالم، فبعد 11 عاماً من وصول الأرض إلى 7 مليارات نسمة، وصلت الطفلة الفلبينية فينيس التي ولدت في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو، مانيلا، في تمام الساعة 1.29 صباحاً، لتجعل عدد السكان على الكوكب 8 مليارات نسمة، وفقًا لصحية «ديلي ميل» البريطانية.

أما عن تفاصيل ولادتها، قال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى: «لقد شاهدنا للتو الطفلة التي جعلت العالم 8 مليارات نسمة، أما عن أمها فقد دخلت المخاض عند الساعة 11 مساء، وكانت ولادتها طبيعية وتلقائية».

لقب الطفلة من اللجنة الفلبينية للسكان

وعلى الرغم أن الأمم المتحدة لم تعلن بعد عن الطفلة صاحبة رقم الـ8 مليار على الكوكب، إلا أن اللجنة الفلبينية للسكان منحتها ذلك اللقب فور ولادتها، كتقليد أرسته هيئة الأمم المتحدة في تسمية الأطفال البارزين أصحاب الأرقام القياسية، بعدما توقعت الهيئة أن سكان العالم سيتجاوزون خمسة مليارات شخص في 11 يوليو 1987.

كانت ساديا سلطانة أوشي هي الطفلة رقم 7 مليار على الكوكب، ولدت في دكا، بنجلاديش في عام 2011، وصلت الفتاة الصغيرة بعد دقيقة واحدة من منتصف الليل واستقبلها طاقم التصوير والمسؤولون المحليون، وقالت عائلتها في وقت قريب إن أبنتهم تحلم الآن بأن تصبح طبيبة في حوار لـ«بي بي سي».

أما الطفل رقم 5 مليار، وهو ماتيج جاسبار، الذي ولد في يوليو 1987 بمدينة زغرب في كرواتي، الذي أثارت ولادته ضجة واسعة وأحاط به المراسلون والصحافيون بكاميراتهم بعد دقائق من ولادته، لتسجيل هذه اللحظة المميزة.

و قال مسؤول الأمم المتحدة أليكس مارشال حينها، إنه كان عالقاً في مؤخرة موكب سيارات خارج المستشفى التي ولد بها «جاسبار» تعبيرًا عن شعوره بالمسؤولية إلى حد ما عن «الفوضى»، التي حدثت في الغرفة التي ولد بها الطفل، وما زال «جاسبار» يعيش في زغرب وهو متزوج ويعمل مهندساً كيميائياً، لكنه يتجنب الحديث إلى وسائل الإعلام.

أما الطفل رقم 6 مليار الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، عدنان ميفيتش، فقد وُلد في البوسنة والهرسك عام 1999.