أطعمة ومشروبات تؤدي إلى الولادة المبكرة.. احذري الفسيخ والقهوة

القاهرة - سمر حسين - ماما

يولد نحو 15 مليون طفل سنويا قبل الأوان أي قبل 37 أسبوعاً من إتمام الحمل وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، ويعرف هؤلاء الأطفال بـ الخدع أو المبتسرين، ولذلك يجب تجنب الولادة المبكرة نهائية وتقديم المشورة والنصائح للأمهات لتجنبها، لأنها مسؤولة بشكل أساسي عن الوفيات بين الأطفال دون عمر الـ5، وتؤدي إلى حدوث مضاعفات أخرى خطيرة على صحة الجنين، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في الولادة المبكرة والتي يجب تجنبها، ويستعرضها التقرير التالي بحسب الدكتور عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال، عبر لقاء تلفزيوني، وكذلك بحسب «الصحة العالمية».

أطعمة ومشروبات تؤدي للولادة المبكرة

واحد من أهم أسباب الولادة المبكرة هو سوء التغذية بشكل عام، ونقص الفيتامينات والمعادن وبخاصة الحديد في جسد الفتاة، ما يؤدي لضعف عام خلال فترة الحمل، ولذلك يجب الاهتمام جيدا بتغذية الفتيات في مرحلة النمو.

ومن بين المشروبات التي تؤدي إلى الولادة المبكرة، هي تناول أكثر من فنجاني قهوة في اليوم، فهذا الكم يتجاوز الحد الأقصى المسموح للحامل من الكافيين.

تحذير من مضغ الثلج

وكذلك بين الأسباب الغريبة لـ الولادة المبكرة هي مضغ الثلج، لأنه يؤدي إلى حدوث سوء التغذية وفقدان العناصر الغذائية المهمة للجسم، وبالنسبة للحامل، يمكن أن يصيبها تناول الثلج بفقر الدم، ما يؤثر على صحة الأم والجنين، أو يؤدي إلى الولادة المبكرة.

الفسيخ واحد من الأطعمة التي يمكن أن تسبب ولادة مبكرة، بسبب ما يسببه من التهاب في كلى الأم، ويمكن أن تحدث هذه الوجية ارتفاعا كبيرا ومفاجئا لضغط الدم عند الحامل، مما يسبب خطورة على حياة الجنين.